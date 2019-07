Surgen nuevos talentos de la música en Yucatán

Los destacados músicos interpretarán el Valse Sentimentale de P.I. Tchaikovsky, además de piezas de Vivaldi, Holdridge y Ludovico Einaudi.

Alejandra encontró en la música su auténtica vocación.

Alejandra comentó estando en la escuela primaria escuchó a una orquesta en vivo en el teatro José Peón Contreras y le pidió a sus padres estudiar música, eligiendo en violín como su instrumento. “Poco a poco me fui metiendo en lo que fue clases de violín, clases de teoría de la música, y ya cuando agarré mayor nivel tuve la fortuna de participar en un encuentro sinfónico infantil de músicos mexicanos, fue donde me di cuenta que esto era lo mío, que me gustaría seguir avanzando de nivel, porque me percaté de que me faltaba bastante, después de esa gira conocí al profesor José Luis Chan, que me invitó a participar en la orquesta juvenil y desde entonces comencé a tomar con él clases particulares”, recordó.

La amistad ayuda a que estos músicos compaginen sus respectivos talentos.

Dijo que llegó a practicar con el piano, que era el instrumento que su madre prefería, pero ella la convenció para quedarse con el violín, recibiendo el apoyo total de sus padres.

Reconoció que para dominar el violín es necesaria mucha disciplina, pues a su parecer es un instrumento muy roñoso. “Tienes que estar estudiando, ya que al no tener una guía como lo son las teclas del piano o la guitarra que tiene trastes entonces se tiene que estar constantemente practicando para no perder la técnica, por ejemplo si en mi caso, si no estudio una semana, cuando agarro el violín mi mano está entumecida, entonces es estar constantemente practicando”.

Los alumnos, con su orgulloso profesor, don José Luis Chan Sabido.

Por su parte Alejandro Tec recordó que empezó tarde a estudiar música, exactamente a los 17 años de edad. Dijo que sus padres lo llevaban con constancia a la Noche Mexicana que se efectúa en el remate del Paseo de Montejo, llamándole la atención el violín del mariachi. “Empecé con el violín, un poco de viola y después aprendí a tocar el arpa, siendo por cierto, el primer músico de mi familia. Poco a poco comencé a buscar más apoyo, ya que empiezo a estudiar comencé a comprender el reto, porque no es nada fácil, es muy tequioso, requiere de mucha disciplina y compromiso y estuve a punto de rendirme, pero mis padres me motivaron para seguir, los primeros 4 años fueron los difíciles para mí, pero después entré con el profesor Chan, en su orqueta sinfónica juvenil, en ese entonces él realizó una gira por los Estados Unidos y comencé a avanzar con los estudios de violín, el cual es mi instrumento principal en la ESAY, pero también empecé a tocar el arpa, que la coordinación con tus pies, porque lleva pedales, no es más difícil, pero sí es diferente la técnica que se utiliza para estudiar el arpa”, aseguró.

Ambos talentos han tenido la oportunidad de estudiar fuera de México, ella en Viena, durante un año y Alex en Filadelfia, por lo que no descartan la posibilidad de en un futuro poder realizar una carrera profesional internacional.

Alejandra asegura que por medio de la música ha podido expresar todo lo que no podía causa de su timidez, y es feliz por haber podido conocer diferentes lugares y conocer a muchas personas. Alejandro aseguró que vivir tocando música es muy diferente a la vida cotidiana, coincidiendo con su amiga a que gracias a la música ha conocido a gente de diferentes países, ya que te abre a nuevas amistades, a nuevas experiencias, ofreciéndoles la oportunidad única de demostrarle al mundo algo bello.

Ricardo D. Pat

.