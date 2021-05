Surge #ladychispitas en Mérida; mujer pedía rembolso de unos postres

De nueva cuenta una mujer se quiso pasar de gandalla en redes sociales y fue bautizada como ‘ladychispitas’.

Se trata de una usuaria de las redes sociales identificada como Sonia M., quien fue expuesta por exigir un reembolso de unos productos que compró para el día del niño.

De acuerdo a una publicación hecha por la supuesta afectada, compró un paquete del día del niño para decorar, sin embargo pidió a su proveedor que le reembolse su dinero, ya que su nieta no la había pasado bien, porque no le enviaron chispitas de colores para niña y realizó una rabieta.

La mujer pedía reembolso sólo porque sus nietos no estaban contentos.

La vendedora de los paquetes le explicó que no acostumbra hacer reembolsos a menos de que sus productos estuvieran en mal estado, pero ese no fue el caso ya que en las capturas compartidas por la supuesta denuncia, la supuesta ‘afectada’ dijo que los panes y el betún estaban buenos, simplemente a los niños no les gustaron y no estaban contentos, señalando que el deber del vendedor es que sus clientes esten contentos.

Lo que más llamó la atención de esta denuncia ciudadana y fue lo que hizo viral este caso, es que la vendedora de los postres solicitó a la quejosa que devolviera los productos y se le reembolsará, sin embargo Sonia M. manifestó que ya se los habían comido.

#Ladychispita amenaza a vendedora de postres

Mujer amenaza a vendedora de postres.

Como la quejosa vió que no le reembolsarían su dinero decidió amenazar a la vendedora de postres, dejándole claro que ya la había ubicado y que sabían que tenía un puesto en Umán, por lo que amenazó con que ‘la quemarían’.

Ante las amenazas decidieron exponer a la mujer, ya que dijo que el hijo de su comadre trabajaba en las campañas políticas de Cecilia Patrón y Rommel Pacheco, dos candidatos del PAN, así como dijo conocer gente en el Palacio Municipal de Umán.

El problema se debió a que supuestamente no mandó chispas para niña.

Cuando la mujer bautizada como #ladychispitas se vió expuesta en redes sociales, decidió enviarle un mensaje a la vendedora de postres, diciendo que al exponerla, el hijo de su comadre podría perder su trabajo, así como considera que no fue una persona seria por compartir conversaciones privadas, además de que luego pidió en su cuenta de facebook un consejo para borrar la publicación al ver la cantidad de 'haters' que se había conseguido.

