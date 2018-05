Sur de Mérida amanece todos los días con cerros de basura

basura sur de Mérida

Vecinos están hartos de tener que lidiar con el auténtico tiradero de basura en que personas inconscientes han vuelto la calle 8 E por 17 de la colonia San Antonio Kaua, al sur de la ciudad en Mérida.

Los residentes de esta zona de Mérida denunciaron que no hay fin de semana que no amanezcan sin cerros de basura acumulada en la vía, y para colmo muchas veces ésta no precisamente es de ellos, sino de personas que usan el área como tiradero, lo que ya han comprobado en ocasiones anteriores cuando en conjunto han constatado que los desperdicios no son de ninguno de ellos.

Cansados de ese problema, los vecinos exigen una solución a este problema ya que afirman que administraciones van y vienen pero no les han dado una solución.

Ellos opinan:

“Durante años hemos reportado el problema y hasta la fecha seguimos sin respuesta de las autoridades municipales “.

Dorita Mijangos Robles / Vecina

“Los vecinos están molestos, luego no vayan a quejarse las autoridades de que se defiendan con sus propias manos”.

Nancy Mireya Ayora / Vecina

“Le pedimos a la ciudadanía que nos reporte dónde están los tiraderos, para que nosotros podamos actuar de forma inmediata”.

Zaida rodríguez / Titular de Desarrollo Sustentable