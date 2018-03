Sur de Mérida amanece con basura regada

Vecinos del sur de Mérida indican que sus residuos no son recolectados, algo aprovechado por los canes

SE LAS INGENIAN

Varias colonias, principalmente en el sur de Mérida, amanecen con bolsas conteniendodomiciliarios en las aceras, muros y hasta árboles debido a que no son recogidas por las empresas concesionadas por el. El problema no sólo es en el norte, oriente o poniente, también en el sur de la ciudad, sin descontar las comisarías, entre ellas Santa Cruz Palomeque, Dzununcán y San José Tzal. En estas comisarías las quejas contra lasson numerosas. Los recolectores pasan cuando quieren, levantan lo que quieren y dejan residuos que son regados por los perros en toda la calle, denuncian.Los habitantes de estas comisarías, así como de colonias y fraccionamientos, uno de ellos los Vergeles, coincidieron en señalar que es inútil reportar el mal servicio de los recolectores de basura porque el Ayuntamiento de Mérida no les hace nada. Desde hace varios días en colonias de los cuatro puntos cardinales de la ciudad se pueden apreciar bolsas con basura. Los vecinos de estos lugares están utilizando hasta árboles para mantener las bolsas con basura lejos del alcance de los perros. La empresas SANA incumple con la recoja de basura pero sí cobra al Ayuntamiento de Mérida un subsidio de más de 876 mil pesos por los mismos. Servilimpia recibe más de un millón pesos por el pago por el servicio a jubilados, pensionados, familias marginadas y a 376 primarias y secundarias.