Supuesto secuestro de un niño provocó movilización policiaca en Yucatán

Una fuerte movilización policiaca se registró en Celestún, un puerto de Yucatán, luego de que presuntamente intentaron secuestrar a un niño.

De acuerdo a los primeros reportes, un niño de 10 años de edad, supuestamente fue levantado por los ocupantes de una camioneta color amarillo y mientras huían con el menor, este cayó luego de que la camioneta dio una vuelta intempestiva.

El jovencito llegó a su casa alrededor de las 13:00 horas y se encerró en su cuarto, por lo que su hermana de 18 años decidió hablar con él ante el comportamiento extraño que tenía.

El menor le dijo a su hermana que estaba llevándole unos audífonos a su tío en el puerto de abrigo conocido como ‘La Dársena’ y fue cuando lo interceptó una camioneta tipo pick uo, de color negro con amarillo, de donde bajó un hombre y lo tomó de la cintura y los subió a la camioneta, dijo el menor.

Según la versión del menor, estando cerca de Real de Salina, supuestamente abrió la puerta y se lanzó aún cuando el vehículo estaba en movimiento.

Se registró una intensa movilización policiaca.

De igual manera dijo que caminó a su casa, le pidió a un motociclista que lo lleve a su casa.

Tras esta alarmante versión, la familia dio aviso a las autoridades, por lo que se montó un fuerte operativo de seguridad para dar con el vehículo.

Se presume que no hubo intento de secuestro

El menor dijo que se trataban de sicarios que iban a matar a alguien.

Pese a esa versión todo parece haber sido inventado por el menor para ocultar una traversura, ya que cayó en contradicciones.

En un principio las autoridades creyeron la versión del menor, sin embargo en un momento dado comenzaron a dudar de su versión, cuando dijo que los ocupantes del vehículo estaban armados y a parecer se trataban de sicarios que supuestamente estaban yendo a matar a alguien.

Cabe mencionar que el niño no presentaba lesiones o huellas de haberse lanzado de un vehículo en movimiento, así como no se logró ubicar ningún vehículo con las características que el menor dijo, así como no se logró dar con los supuestos secuestradores.

