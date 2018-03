Supermercados maltratan a abuelitos 'cerillitos’

Denuncian maltrato a personas de la tercera edad que laboran en estos centros de trabajo

- La delegada del Instituto Nacional para los Adultos Mayores en Yucatán (Inapam) Minelia Canto Lara, señaló que se pondrá bajo la lupa a las tiendas de autoservicio por elque dan al personal conocido como “”, pues se trata de personas de la tercera edad que son obligadas a realizar actividades que no les corresponden, como es el caso deo serun minuto después de su hora de entrada. A principios del mes de Agosto pasado, se dio a conocer el maltrato que sufrían las personas de la tercera edad que trabajan como “cerillitos” en una tienda departamental así como en otros supermercados de conveniencia de la ciudad. La funcionaria realizó una visita a las instalaciones de una tienda ubicada en la avenida Itzáes, en donde se descubrió que el gerente desconocía lo que pasaba ahí, pese a que son 50 los empleados quejosos. Por ese motivo se convocó a una junta con los “” de la tercera edad y fue cuando el gerente de esta tienda –cuyo nombre no fue proporcionado-, aparentemente se enteró de los maltratos que sufrían los ancianitos. Sin embargo, y aún con la presencia de la representante del Inapam, en la tienda que pertenece a un fuerte consorcio, la encargada de nombre María Eugenia, juró venganza apenas pudiera contra los ancianos. El martes 25 de septiembre la citada encargada suspendió a 5 “cerillitos” argumentando que fue por orden de una superior de nombre “Glendi” por el simple hecho de llegar un minuto después de su hora de entrada. Los ‘cerrillitos’ suspendidos fueron, Pedro Abraham Escamilla, Ana María Pech, Neidi Esther, Juan Carlos Ávila, y William Carrillo, quienes se quedaron sin ningún sustento por los días que fueron suspendidos ya que fueron de entre 1 y 3 días. Y de acuerdo a comentarios entre los empleados de la tienda los citados “cerillitos” ya están despedidos. Empleados de la misma tienda comentaron que es injusto lo que hacen a los viejitos ya que es unpara las personas de la tercera edad. Por ello hacen un llamado a las autoridades correspondientes, Inapam, Derechos humanos, Asociaciones Civiles que protegen a las personas de la tercera edad, a tomar cartas en el asunto, ya que no gozan de ninguna prestación por parte de esta tienda. La queja de los viejitos fue que los ponían a cargar cajas pesadas a pesar de que su trabajo es solo empacar los comestibles o artículos que las personas adquieren. Los “cerillitos” señalaron quepara compensar al que va a cubrir el turno doble. Actualmente son aproximadamente 50 personas de la tercera edad que prestan este servicio en este Supermercado. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), realizó una investigación en 2012 con adultos mayores que trabajan como empacadores en supermercados, lo que dejó a la vista las exigencias laborales por parte de las empresas, pero una nula reciprocidad con las personas que se dedican a esta actividad de manera voluntaria.