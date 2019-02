‘Superdelegado’ ignorado por el PAN y presionado por la gente

Después que la mayoría de los gobernadores en la entidades acordaran con el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador que éstos funcionarios federales no tuvieran la función de Secretarios Técnicos en el Consejo Estatal de Seguridad y que se respetara la ley en cada estado en cuanto a la integración del Consejo Estatal, el presidente López Obrador, no solo rectificó en el aspecto de la seguridad, sino también dejó sin el poder del que anticipadamente ya se habían cubierto los llamados súper secretarios.

Los coordinadores estatales no serán secretarios técnicos de los comités de seguridad en las entidades, sino que el titular de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, nombrará a personajes especializados, prometió entonces el mandatario federal.

Con esta decisión, subsanó la confrontación que algunos gobernadores habían emprendido contra el gobierno federal, aludiendo que se invadían sus facultades. A partir del acuerdo, los coordinadores estatales se encargarán únicamente de los programas de desarrollo social.

Pero en Yucatán, Joaquín Díaz Mena, no solo quedó fuera del Consejo Estatal de Seguridad, sino que al paso de las semanas ha quedado en evidencia la orfandad política en la que está inmerso el actual Coordinador de Programas Sociales.

Además que el cargo solo fue creado para darles un premio de consolación a algunos de los más cercanos ex colaboradores de AMLO en su campaña electoral, en el caso específico de Yucatán, para Huacho ha significado las “gracias” del ahora presidente por los votos que le anexó a su triunfo, pero no más ya que hasta ahora los supuestos apoyos y recursos que supuestamente manejaría el ex candidato de Morena al gobierno de Yucatán no han sido tales.

Ignorado políticamente por el actual gobierno estatal a Huacho Díaz no se le visto ni en los eventos que tienen que ver con programas sociales de ayuda ni en los actos donde el gobernador ha recibido a funcionarios federales, tal es el caso del titular de Conapesca Raúl Elenes, donde el ex panista brilló por su ausencia.

También en días pasados con motivo de los 80 años de existencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) estuvo en la ciudad de Mérida el titular de esta dependencia federal y el gran ausente fue nuevamente Joaquín Díaz Mena.

Pero si notoria distancia que ha marcado la relación Huacho Díaz, con el gobernador Mauricio Vila Dosal, no fuera suficiente para demeritar la débil posición del ex diputado federal por el PAN, -ahora inscrito en las filas de Morena, donde de paso hasta ahora tampoco se le ha visto actividad o acción partidista alguna-, no fuera suficiente, en el corto tiempo que Huacho Díaz Mena lleva al frente de la Coordinación de Programas Sociales, han sido tres manifestaciones masivas que ha tenido que enfrentar pero ninguna ha resuelto.

En la primera manifestación contra el coordinador de programas sociales de bienestar, un grupo de por lo menos 200 responsables de las guarderías de la desaparecida Secretarpia de Desarrollo Social (Sedesol), exigieron a Huacho Díaz aclarar las razones de la suspensión en los apoyos que se les venían entregando a los operadores de este programa de guarderías o estancias pensadas en su mayoría en madres solteras que trabajan o parejas que por la carestía económica deben trabajar los dos para afrontar los gastos en familia.

Durante esta manifestación, Huacho Díaz optó por no dar la cara a las manifestantes, enviando a un grupo de trabajadores de la dependencia a explicar que una vez que estuvieran diseñadas las reglas de operación del programa, se podrían reanudar los trabajos en las guarderías, situación que a dos meses de asumir el cargo el llamado súper delegado no ha podido desentrañar.

Una segunda manifestación en el poco tiempo que lleva Huacho Díaz Mena en la Coordinación fue la escenificada por abuelos y personas con capacidades diferentes adheridos a la UNTA, quienes denunciaron que el personal de la antigua Sedesol llamados ahora servidores de la nación no había censado a miles de abuelitos y personas con capacidades diferentes de por lo menos unos 50 municipios y en el caso de los que si estaban siendo integrados a los padrones, lo hacían bajo razones políticas más que por cuestiones de necesidad.

La última de las manifestaciones que ha tenido como escenario las “nuevas” oficinas desde donde despacha Joaquín Díaz Mena fue la protagonizada el 5 de febrero por integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícola y Campesinos (Cioac).