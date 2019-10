Sujeto somete a golpes a 4 pandilleros, pero uno le da un machetazo en la cabeza en Yucatán

En un hecho valiente, un hombre fue atacado por cuatro pandilleros en el municipio de Baca y pese a su inferioridad numérica, el sujeto logró someterlos, pero después, en un hecho cobarde, recibió varios machetazos.

De acuerdo con lo que se pudo averiguar, los hechos ocurrieron en esta comunidad del centro de Yucatán, cuando Pedro José, conocido como Moo, se vio involucrado en un pleito con cuatro pandilleros por viejas rencillas.

Uno de los cuatro pandilleros macheteó a un hombre en Yucatán.

Moo, un hombre de 43 años, se enfrentó a goles con sus cuatro rivales y pese a que se encontraba en estado de ebriedad y inferioridad numérica, logró someter a los agresores a puño limpio, como se hacía anteriormente.

Sin embargo, al verse humillados por su víctima, uno de los pandilleros sacó un machete y decidió atacar al hombre, quien recibió un machetazo en la cabeza, lo que le provocó una herida profundo y un sangrado.

Debido a las heridas, la víctima quedó bañada en sangre.

Por esta situación, testigos llamaron a los números de emergencia y una patrulla de la Policía Municipal de Baca arribó al lugar de los hechos para trasladar al herido a un hospital de Mérida, debido a las graves heridas.

Uno de los vándalos sacó un machete y le dio un machetazo en la cabeza al hombre.

Respecto a los agresores, no se ha dado a conocer oficialmente, pero versiones señalan que fueron detenidos, aunque otros afirman que no fueron arrestados, sin embargo, las autoridades no se han pronunciado.