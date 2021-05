Sujeto incendia la vivienda de su pareja en Mérida porque lo terminaron

A través de redes sociales comparten la historia de mujer que perdió todo en un incendio por terminar una relación con un hombre.

De acuerdo a lo que denunció Janeth Alvarez, Suemi, madre de dos niños de 10 y 12 años, pasa por momentos de tristeza, luego de que terminó una relación con un hombre que presuntamente la agredía física y psicológicamente.

El hombre prendió fuego a la vivienda que rentada de una mujer.

Presuntamente Suemi fue presa de acoso y amenazas por su ex pareja sentimental, sólo porque terminó la relación con él, sin embargo las cosas se salieron de control, un día en la mañana, cuando el sujeto presuntamente rocío con gasolina la casa donde vivía la mujer y finalmente le prendió fuego.

Afortunadamente la mujer salió ilesa del siniestro, pero lamentablemente la casa donde vivía era rentada y ahora el ‘casero’ le pide que pague por los daños a la vivienda.

Incendio le arrebata sus cosas

La mujer compartió la historia de Suemi.

Cómo si no fuera suficiente, las llamas le arrebataron todas su cosas y además tuvo que enfrentarse con la indiferencia de las autoridades, ya que al denunciar los hechos, presuntamente le dijeron que no pueden hacer nada en contra de su ex pareja sentimental, ya que no presentaba lesiones.

Debido a la situación por la que atraviesa esta mujer, su vecina pide ayuda para conseguir algo de ropa, sábanas y toallas, por lo que piden te comuniques directamente con ella al 9995 483 162 o puedes hacerle llegar la ayuda a un predio marcado con el número 783 E, de la calle 47 entre 98 y 100 en la colonia Sol Caucel, (casa de su mamá).

En esta ocasión la joven fue víctima de un incendio por terminar una relación sentimental, sin embargo en Yucatán un situación similar ocurrió, sólo que en lugar de prender fuego a una propiedad, el hombre secuestró a una joven y la llevó a un monte del estado.

