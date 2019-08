Suicidio de un recluso causa sospechas en Oxkutzcab

En el municipio Oxkutzcab, un joven de 21 años, de nombre Genaro V. R, se suicidó presuntamente en la cárcel de la localidad. Sin embargo, la familia del fallecido, sospecha que la muerte de su hijo va más allá de un suicidio.

Y es que ya pasaron más de 24 horas de los hechos, y los familiares aún no han podido ver el cuerpo de su hijo, ya que las condiciones para la entrega han sido fuera de lo cotidiano.

La propia esposa del fallecido aseguró que no ha podido ver a su esposo, pues le hacen firmar la carta donde reconocen que se suicidó, antes de poder observar el cuerpo, y dar por hecho que así fue.

“¿No se supone que algún familiar debe reconocer el cuerpo de un difunto?. A mi, que soy su esposa, no me han dejado verlo?”, dijo la ex concubina del ahora fallecido.

Las sospechas de la extraña muerte de Genaro, causó que en Oxkutzcab se dieran manifestaciones violentas en el palacio municipal, donde hubo fuego, y hasta patrullas municipales resultaron afectadas.

La esposa de Genaro V.R hizo un llamado al gobernador del estado, para que se involucre en el asunto, y se haga justicia.

“Pido al gobernador del Estado justicia y que me entreguen el cuerpo de mi esposo para darle cristiana sepultura”, agregó.

La familia del joven dijo que son amenazados por la policía de Oxkutzcab, quienes los señalan y apuntan como los responsables de los destrampes que hubo en el palacio municipal, además de ser presuntamente vigilados.

Por lo pronto, los familiares de Genaro V.R se mantendrán con paso firme para la investigación sobre el caso de su hijo, y acudirán a las dependencias correspondientes para denunciar los malos tratos de la policía, quienes les ponen numerosas condicionantes para poder acceder al cuerpo del fallecido, a quien solamente le quieren hacer una despedida como es debido.

