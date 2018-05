Sugerencias prácticas de Alejando García para emprender en Yucatán

Alejandro García Benítez menciona en breve charla cuáles son los principales retos a los que se enfrentan los pequeños empresarios y qué deben apostar para tener un negocio rentable en una primera etapa.

¿Cuándo decidiste emprender con tu propio negocio?

Para establecerlo dependía de conseguir el capital necesario. Cuando se dio la oportunidad decidí abrir, en sociedad con mi hermano, un restaurante inspirado en la estética y servicio de los “diners” que existieron durante la década de los 50’s.Teníamos una idea muy clara de lo que queríamos ofrecer y cómo llevarlo a cabo.

¿Cuál ha sido el principal obstáculo con el que te has encontrado como pequeño empresario?

El establecimiento de una red confiable de proveedores, porque no suelen ofrecer facilidades a los establecimientos que no hacen pedidos de cierto volumen, es por eso que hemos decidido consumir productos locales ya que nos ofrecen no sólo la certeza de surtirnos con relativa facilidad, sino que son más frescos, lo que impacta en nuestros productos.

¿Qué tan complicado es emprender en Yucatán?

Considero que hay condiciones a favor como la facilidad de realizar los trámites necesarios para operar un establecimiento. Otro aspecto favorable es el apoyo de la comunidad a lo que se produce localmente. Existen además negocios y empresas pequeñas que buscan hacer mancuerna con otros comercios promoviéndose mutuamente.

¿Tienes algún consejo para quien decida emprender?

Creo que al principio del proyecto no se debe de invertir el 100% del capital ya que existen gastos imprevistos al momento de abrir un local que pueden requerir de una inversión posterior. También es indispensable conocer a fondo la forma en que se debe operar un establecimiento del ramo.

Con un toque retro

“Billy O’s” lleva tres años ofreciendo una alternativa gastronómica rápida que demuestra que esta no tiene que estar preparada de manera poco saludable, además de que todos los pedidos son preparados al momento.