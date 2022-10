Suegra ocultaba a Óscar Gabriel; podría pasar 50 años en prisión

Luego de 123 días desaparecido, las autoridades de Yucatán localizaron al adolescente Óscar Gabriel González Fernández en un domicilio de la colonia Obrera, de Mérida, propiedad de Yesenia Noemí, su suegra.

Cerca de las 16:00 horas del miércoles 12 de octubre, la Fiscalía General del Estado, en coordinación con la Policía Estatal de Investigación (PEI), implementó un operativo para catear la casa ubicada en la calle 66C por 109C, cerca del aeropuerto. Los elementos arribaron en cinco unidades tipo Titan, bloquearon las calles y rodearon la casa. Ahí aprehendieron a la suegra y recuperaron a Óscar Gabriel.

Los investigadores hablaron con la familia e intentaron acceder al domicilio por las buenas, pero ante la negativa tuvieron que hacer valer la orden de cateo emitida por un juez de control y con la ayuda de un ariete forzaron la puerta principal del domicilio marcado con el número 801.

El adolescente fue subido a un vehículo oficial y lo trasladaron a la Fiscalía, donde permanecerá mientras es evaluado por psicólogos y se determina a quién se le entregará su custodia, ya que su madre, Margarita Fernández, debe resolver su situación jurídica por la denuncia de presunta violencia familiar por la que la acusaron y separaron de su hijo.

Yesenia Noemí, la suegra, enfrentará cargos por desaparición forzada por particular, delito federal que según la Suprema Corte de Justicia de la Nación se imputa a quien prive de la libertad a una persona con la finalidad de ocultar a la víctima o su suerte o paradero. De hallarse culpable, podría recibir una pena de entre 25 y 50 años de prisión.

Recapitulemos las mentiras de Yesenia

La suegra de Óscar Gabriel

Yesenia Noemí Solís fingió durante cuatro meses exactos que no sabía dónde estaba Óscar Gabriel, cuando, en realidad, lo tenía oculto en una casa cercana al aeropuerto de Mérida. Tras haberse fugado de la casa hogar, el menor fue ayudado a mantenerse fuera del radar de las autoridades y de su mamá, quien no paró de buscarlo.

Este es un recuento de los momentos más importantes que rodearon la mentira de Yesenia, la madre de su novia.

Mamá culpa a la suegra

Margarita Fernández, mamá de Óscar Gabriel, no titubeó en señalar a Yesenia Noemí como quien tenía oculto a su hijo. Lo dijo en varias entrevistas. Incluso la primera denunciada fue ella, como principal sospechosa.

Suegra no sabe nada

El 27 de julio, Yesenia Noemí negó saber algo sobre el paradero de Óscar Gabriel. Dijo que la última vez que lo había visto fue el 1 de mayo, cuando se lo llevaron en un auto de la Prodennay a la casa hogar. También relató que ya había atendido en múltiples veces a las autoridades y les dijo que no sabía nada del menor.

“Vinieron unas personas a verme, ya hablé con 50 investigadores que me han venido a ver, ya les di mis opiniones, ya les di razones, ya les di mi versión desde que se conoció mi hija con este muchacho, hasta cuando el muchacho y la mamá vinieron aquí conmigo, aquí en la casa”.

Video de Óscar Gabriel

‘No me busquen, estoy bien’, fueron las primeras palabras pronunciadas de viva voz por Óscar Gabriel el 18 de agosto, cuando subió un video a YouTube, tras permanecer oculto. Aquel día, el menor pidió a las autoridades que buscaran a alguien más, porque él se encontraba bien. También pidió no culpar a nadie y afirmó que no fue manipulado para escaparse de la casa hogar.

Conoce los delitos y reacciona

Al día siguiente, el 19 de agosto, la abogada Dariana Quintal dijo que la persona que tuviera a Óscar Gabriel se enfrentaba a varios delitos que ameritan cárcel, como retención ilegal, obstrucción de acceso a la justicia, corrupción de menores y secuestro.

“Ahí tenemos mínimo cuatro delitos. Ya en el momento en el que se encuentre el menor se va a saber qué tanto más se le puede imputar, según lo que se haya manejado con él, y todos los posibles delitos en los que esta persona esté incurriendo”.

La suegra le pide que aparezca

El 24 de agosto, Yesenia Noemí habló para las cámaras de La Verdad Noticias con el fin de dirigirle un mensaje a Óscar Gabriel. Aquel día estaba acompañada de sus dos hijos y estaba muy nerviosa. Insistió en que desconocía el paradero del muchacho y le dijo:

“Estarás preguntándote por qué hasta ahora doy señal de interés, de preocupación. La última vez que nos vimos fue cuando se dieron los sucesos y fue en el Prodennay, yo tuve la oportunidad de tener un acercamiento y poder expresarte mi amor, mi cariño y pedirte que resistieras y que tuvieras calma, que yo buscaría las mil formas de sacarte de ahí, no lo conseguí, perdóname, TÚ LO HICISTE SOLO”.

Óscar Gabriel responde

El 26 de agosto, Óscar Gabriel grabó un video que colgó en YouTube para tratar de exculpar a su suegra. El menor insistió en que todo lo que hizo fue por su voluntad y afirmó que no quería volver con su familia. Además, dijo que estaba muy bien y que incluso tenía un gato que le hacía compañía.

“Todo lo que pasó no fue bajo ninguna manipulación ni nada, fue simplemente porque me sentí más libre de hacer las cosas”.

Interviene la Interpol

La situación se le salió de las manos a Yesenia Noemí. El 26 de septiembre, la Interpol emitió una ficha amarilla de localización del menor. Semanas atrás, Derechos Humanos de Yucatán emitió una medida cautelar y el mismo presidente de la República prometió que lo buscarían. Ya no podía ocultarlo más y tenía a todas las autoridades sobre ella.

Efectivamente estaba en su casa

Fue en un domicilio de la colonia Obrera, cerca del aeropuerto de Mérida, donde ayer 12 de octubre fue rescatado Óscar Gabriel, luego de un operativo encabezado por la Fiscalía estatal que se alargó por dos horas. Ahora, Yesenia Noemí podría enfrentar hasta 50 años de cárcel si se le comprueba el delito de “desaparición forzada por particular”.

Apareció Óscar Gabriel y ¿ahora que?

Óscar Gabriel en manos de las autoridades

En La Verdad Noticias iniciamos la investigación cuando publicaron una tímida Alerta Amber, un mes y medio después de que el adolescente se había “escapado” de la Casa Hogar Moisés. Hay cosas muy claras de todo esto:

1.- El gobernador Mauricio Vila no parece tener mucho interés en arreglar los problemas de ineficiencia y negligencia al interior de su gobierno. La Prodennay depende del DIF y es notoria la falta de oficio en ese sector. ¿Ha habido alguna reacción del primer mandatario? ¿Ya despidió a alguien? ¿Los llamó a cuentas por la ligereza con que actuaron en este caso? No, a todas las preguntas.

2.- Las labores de investigación estatal son bastante deficientes. Oscar Gabriel hizo público un audio dirigido a La Verdad. La reacción de las autoridades fue pésima: llamaron al reportero para que explicara cómo había llegado el audio, en lugar de analizarlo de inmediato.

En ese audio estaba claro que el muchacho estaba escondido cerca del aeropuerto, porque se escucha un avión de fondo en algunos momentos. Si hubieran investigado las propiedades de la suegra, que obviamente parecía estar involucrada, hace tiempo lo habrían encontrado.

3.- La Prodennay es negligente. Una persona les habla para denunciar abuso a un menor y de inmediato se lo quitan a la madre para enviarlo a un “refugio” donde a cada rato se les escapan los menores en custodia. El gobernador no los llama a cuentas, solamente voltea a otro lado.

4.- En entrevistas realizadas por La Verdad, la madre del adolescente clamaba por atención y nadie la recibía. ¿Es ese el interés que tienen en los niños y jóvenes?, ¿en las familias? Quizá no les importa porque no son originarios de Yucatán, pero resulta que es aquí donde el muchacho “se perdió” y gracias a la ineficiencia de quienes toman la custodia.

5.- La responsabilidad es compartida, pero el gobernador debe muchas explicaciones. El alcalde Renán Barrera tampoco actuó profesionalmente, no se preocupó por el caso, no se puso del lado de la familia y este caso se desarrolló en Mérida, desde el inicio hasta ayer que lo encontraron.

6.- La señora Yesenia, suegra de Oscar Gabriel, tendrá serios problemas con la justicia porque está claro que siempre conoció su paradero y jamás lo informó a las autoridades. No le importó que se tratara de un menor de edad.

El caso de Óscar Gabriel día a día

Esta es la historia de Óscar Gabriel

2021

Yesenia Noemí, madre de la novia de Óscar Gabriel, afirma que desde el 2021 ambos comenzaron una relación a distancia. Él estaba en la Ciudad de México y ella en Mérida.

2022

ABRIL

20. La suegra de Óscar toma su camioneta y conduce 15 horas hasta Xalapa, para que su hija menor conociera a su novio virtual.

24. Óscar Gabriel y su madre son convencidos por la familia de la novia de visitar Mérida, así que se suben al auto y viajan juntos.

29. Óscar se pelea con su madre porque no le da permiso de quedarse en Mérida con su novia. Ella le da una bofetada. Él escapa durante 16 horas.

30. La suegra interpone una denuncia contra la madre de Óscar Gabriel por violencia familiar. Horas después es localizado el menor e interviene el DIF de Yucatán.

MAYO

1. Óscar Gabriel ingresa a la Casa Hogar Moisés por orden de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay).

17 y 26. Eloísa Fernández Juárez, tía de Óscar Gabriel, viaja a Mérida para solicitar la custodia provisional del menor y visitarlo en la Casa Hogar.

JUNIO

12. Durante la madrugada, Óscar Gabriel se levanta, va al baño y escapa de la Casa Hogar.

JULIO

18. La tía Eloísa llama a la Casa Hogar para pedir que la dejen visitar a Óscar Gabriel, pero le notifican que su sobrino desapareció hacía más de un mes.

20. Después de 39 días de desaparecido, la Fiscalía de Yucatán emite la Alerta Amber.

21. La madre de Óscar Gabriel y su tía se manifiestan frente al Palacio de Gobierno de Yucatán.

28. La familia de Óscar Gabriel reparte la ficha de desaparición en centros comerciales de Mérida.

31. La familia de Óscar lleva el caso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

AGOSTO

4. La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Yucatán emite una medida cautelar en torno al extravío de Óscar Gabriel.

5. Organizaciones que conforman Alerta Temprana Red de México solicitan la intervención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

8. La abogada del caso, la madre y tía de Óscar Gabriel acuden al Palacio de Gobierno y piden al gobernador Mauricio Vila que se aclare el caso.

10. La unidad de Personas Desaparecidas de Yucatán atrae el caso.

13. Circula un audio de más de una hora, grabado por Óscar Gabriel, acusando a su familia de malos tratos y violencia. Da su versión de los hechos.

21. Margarita Fernández Juárez inicia un plantón frente al Palacio de Gobierno en Mérida.

22. Margarita Fernández Juárez irrumpe en el informe del alcalde de Mérida Renán Barrera, quien le ofrece recibirla. El gobernador Mauricio Vila ignora su petición.

23. La familia de Óscar Gabriel se reúne con el fiscal de Yucatán, Juan Manuel León.

24. Yesenia Solís, suegra de Óscar Gabriel, contacta a La Verdad, para enviarle por este conducto un mensaje a Óscar Gabriel, pidiéndole que aparezca.

26. Óscar Gabriel graba un segundo video e intenta exculpar a su suegra.

SEPTIEMBRE

26. La Interpol emite una ficha amarilla para la localización de Óscar Gabriel.

OCTUBRE

12. Al catear una casa de Yesenia Noemí, elementos de la FGE encuentran a Óscar Gabriel.