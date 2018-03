Sospechan de empresas ‘fantasmas’ en el sur de Mérida

La obra de vialidad debió de iniciar el 18 de mayo y concluir el 2 de agosto, según lo propuesto

ANTICIPO

Te puede interesar

La ruta del Circuito del Sur,anunciada hace más de cinco meses por al alcalde Mauricio Vila Dosal, para conectar al sur de la capital yucateca,. De acuerdo con una investigación, la constructora Metrox S.A. de C.V., que licitó la construcción de vialidades en El Roble Agrícola, presenta un domicilio fiscal en la calle 20-A No. 312 x 21 y 23 Montebello, Mérida, dirección de una casa particular. A lo anterior se suma que dicha obra anunciada por el alcalde no se ha realizado porque fueron dañados vestigios arqueológicos. Esta situación ha generado el silencio de la Comuna meridana, pues a la fecha, se desconoce información al respecto. Las calles que serían intervenidas por Metrox S.A. de C.V. en la colonia El Roble Agrícola son: 16 x 77; 16 entre 77 y 63; 16 entre 63 y 14; 37 diagonal entre 10 y 14, y 39 diagonal por 10. El importe total de la obra licitada fue de 5 millones 4 mil 939.96 pesos. Es visible que en algunas calles se recortó la banqueta para ampliar el ancho de la carpeta asfáltica y esto deja a postes de la CFE prácticamente debajo de la calle.De acuerdo con el contrato licitado, a la empresa ya se le habrían dado recursos públicos por poco más de 1.5 millones de pesos. El regidor José Francisco Rivero Mendoza, integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano, solicitó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Yucatán y a Virgilio Augusto Crespo Méndez, director de Obras Públicas, descripción de los vestigios encontrados y el avance de la obra, pero a la fecha no ha obtenido respuesta alguna. ‘El 6 de septiembre pasado presenté los oficios correspondientes al titular del INAH en Yucatán y director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida para conocer cuál es la situación de esta obra y tenían que responder dentro de las 72 horas siguientes. Pero ya pasó mucho tiempo sin respuesta alguna y eso deja a la vista la falta de y transparencia de esta obra que deja mucho que desear’, manifestó. ‘Es una obra oscura porque no hay certeza de la empresa que ganó la licitación, el INAH Yucatán mantiene silencio de los vestigios arqueológicos encontrado.