Son tiempos de solidaridad y cambio: arzobispo

En esta Semana Santa, que inició con el Domingo de Ramos y que viviremos plenamente en los Días Santos o Triduo Pascual el arzobispo de Yucatán Gustavo Rodríguez llama a los yucatecos a practicar la solidaridad.

“Sigamos viviendo intensamente estos días Santos"

Y dispongámonos a celebrar la que puede ser quizá, la mejor o al menos más original Semana Santa de nuestra vida”, expresó.

A la llegada de la pandemia de coronavirus a Yucatán – la cual hasta ahora ya ha cobrado la vida de 4 personas y se han contagiado casi 90 personas- autoridades estatales ordenaron una serie de medidas para contener los posibles contagios comunitarios, medidas de las que no quedó exenta la Iglesia Católica.

De esta forma desde el pasado 17 de marzo, la Arquidiócesis de Yucatán se unió a las acciones preventivas para atenuar el brote de Covid-19 en el estado, suspendiendo sin poner fecha, sino estar atentos a la evolución de esta pandemia para indicar en qué momento retomar las celebraciones con la asistencia de los fieles.

Las actividades eclesiásticas tales como, la celebración de las misas con asistencia del pueblo, las asambleas, las confesiones decanatales, el catecismo, las misiones y los viacrucis.

Sin embargo la misa se sigue impartiendo a través de redes sociales y se celebran prácticamente en solitario.

Mensaje a la población ante la pandemia

Las autoridades de nuestro Estado nos pidieron evitar toda reunión de grupos numerosos en un solo lugar, por el altísimo riesgo de contagio que esto supone.

Todos quedaron exentos temporalmente del deber de participar en la Santa Eucaristía dominical.

Los sacramentos son la forma ordinaria y más maravillosa como Dios nos trasmite su gracia a los cristianos, pero al faltarnos éstos, los caminos de Dios son infinitos, y así su gracia no falta a quien la pide con fe, mencionó el representante de la Iglesia Católica en Yucatán.

En esta temporada de restricciones pidió a los sacerdotes a mantener abiertas las puertas de los templos para que la gente pueda acudir a orar, y de preferencia, exponer el Santísimo.

Sacramento durante los domingos, con el debido cuidado, para que los fieles puedan adorar al Señor, buscando consuelo y fortaleza en estas circunstancias, haciendo con más devoción la “Comunión Espiritual”.

Los sacerdotes celebran diariamente la Sagrada Eucaristía en forma privada y esta se transmite por las plataformas digitales y los medios de comunicación públicos y privados, de modo que los fieles puedan unirse espiritualmente a los misterios de la fe en esta Semana Santa.

No tomar a la ligera las indicaciones

Evitemos caer en el pánico ante esta pandemia, pidió el Arzobispo.

Al mismo tiempo, evitemos tomar a la ligera esta circunstancia y las instrucciones de nuestras autoridades. Recordemos que si las escuelas, universidades y los centros laborales suspendieron actividades, no se trata de tomar vacaciones, sino de un tiempo para estar en casa, ayudando a detener los contagios de coronavirus.

Aprovechemos este tiempo insólito para reaprender a convivir en familia; para leer en familia las lecturas de la Misa; para orar juntos el Santo Rosario o el Viacrucis; para leer un buen libro; para avanzar en el estudio escolar o universitario; para ver alguna buena película, que puede ser sobre la vida de algún santo, o alguna película bíblica.

Saquemos el máximo provecho de nuestra estancia en casa, que es nuestra Iglesia Doméstica.

Además de encomendarnos al Señor, con la intercesión de Nuestra Señora de Izamal y de todos los Santos Patronos de nuestras parroquias y templos, pidamos particularmente la intercesión del señor San José, para que él, que cuidó y protegió a Jesús y María, nos proteja con su intercesión.

Especialmente el arzobispo se dirigió a los jóvenes de Yucatán al pedirles que aprovechen al máximo este tiempo de estar en casa para aprender a convivir con la familia y reforzar la fe en esta Semana Santa.

Pandemia oportunidad para repensarnos

El Arzobispo de Yucatán dijo que muchas veces en la historia de la humanidad, los pueblos han sufrido por calamidades de huracanes, terremotos, inundaciones, guerras o epidemias. Pero ahora, en estos tiempos de globalidad, estamos viviendo como un hecho histórico e inédito la primera pandemia mundial todavía de proporciones insospechadas.

Esta circunstancia, adversa de por sí, nos está dando una oportunidad única para dar un giro en nuestra existencia como humanidad, como sociedad, como familia y como individuos.

La pandemia del Covid-19 nos da la oportunidad de repensarnos como humanidad, y enmendar todos los errores que hemos estado cometiendo, particularmente en los últimos doscientos años de avances científicos y tecnológicos, en los que hemos venido construyendo esta enorme “Torre de 2 Babel”.

Es tiempo de que el mundo vuelva a Dios, y de recuperar tantos valores que, como humanidad, estamos perdiendo, como el respeto por la “Casa Común”, la paz, la justicia y la solidaridad.

Son tiempos de solidaridad

Precisamente, en esta Semana Santa quiero hablarles de la solidaridad que es necesaria en estos tiempos difíciles para la economía de todos: la de los gobiernos, las empresas, los comercios y las personas; en particular, las que están en situación de no poder trabajar o que de por sí ya son pobres.

Hago un llamado a quienes puedan llevar algo de despensa a su parroquia.

Como un gesto solidario con los pobres durante esta contingencia, servirá para que los sacerdotes se encarguen de que no falte el alimento a quienes acudan a buscarlo, especialmente donde ya tienen organizado un comedor para los más necesitados.

También, todos los que puedan, no dejen de apoyar económicamente a la Iglesia, directamente a su parroquia, o también depositando en la cuenta de la Arquidiócesis de Yucatán, para que tengamos posibilidad de apoyar a los señores párrocos y rectores de las iglesias con sus gastos ordinarios: Sueldo de los empleados, pago de la luz, del agua, etc.

En esta situación tenemos dos posibilidades de actitud:

Lamentarnos por estar encerrados y por lo que no podemos ganar económicamente o abrirnos a pensar en los demás; sólo así nos daremos cuenta de que es cierto el dicho brasileño: “Me quejaba de no tener zapatos, hasta que vi a otro que no tenía pies”.

Recordemos la enseñanza de Jesús: “Es mejor dar que recibir”, y dando recibiremos la amistad de Dios nuestro Señor. Los fieles que lo deseen pueden donar en la página de nuestra Arquidiócesis (arquidiocesisdeyucatan.org.mx), así como encontrar ahí mismo el formato para donar en las tiendas Oxxo. Pueden también depositar a la cuenta de Banamex 235-111, clabe interbancaria 002910023500001111.