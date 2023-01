'Son calumnias', responde director de Chichén Itzá a acusaciones de corrupción

El director de la zona arqueológica de Chichén Itzá, Marco Antonio Santos Ramírez, aseguró que son calumnias los señalamientos realizados por los grupos de ejidatarios, artesanos y prestadores de servicios que levantaron un bloqueo a las afueras del parador turístico más importante de Yucatán, sobre su supuesta participación en agresiones y actos de discrimnación en contra de los mismos.

En entrevista con La Verdad Noticias, el funcionario del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) señaló que el problema con los actuales manifestantes no es “nada nuevo” y se arrastra desde administraciones gubernamentales y gestiones institucionales anteriores.

Recordó que él llegó a dirigir la zona arqueológica de Chichén Itzá en 2014 y a su llegada se encontró con una serie de irregularidades que incluían la instalación de más de 600 puestos ambulantes, de pobladores que venden más “souvenirs” que artesanías.

En ese sentido, el arqueólogo indicó que su encomienda principal es proteger la zona arqueológica, así como los vestigios que son patrimonio de la humanidad y que eso implica regular el trabajo que realizan las y los artesanos con autoridad, pero sin autoritarismo.

Lo anterior, ejemplificó, se ha traducido en solicitar a los vendedores ambulantes que muevan sus puestos de un lado a otro para que los turistas puedan apreciar los vestigios desde su llegada al sitio arqueológico.

“Los turistas vienen a visitar Chichén Itzá, no vienen a comprar, eso es secundario”, aseguró.

Santos Ramírez agregó que han sido estas solicitudes y recientemente la negativa por construir un nuevo estacionamiento en un terreno ejidal que se encuentra dentro de una zona con vestigios arqueológicos, lo que ha inconformado a los grupos manifestantes que quieren sacar provecho de la afluencia turística.

Además, aseguró que en la actualidad tanto el ejido de Pisté como el de Xcalacoop, reciben un porcentaje de lo recaudado en taquillas cada año. Los recursos se entregan a los comisarios ejidales, quienes deben rendir cuentas sobre lo que hacen con ese dinero.

“Me acusan de discriminar a la gente, es una calumnia, no es así (...) la mayor parte de mi gente, que tengo trabajando, son mayahablantes, y en ese sentido, de eso que me acusan de discriminar a las comunidades o a la gente pues no es cierto”, precisó.

Añadió que desde su llegada a Chichén Itzá, siempre ha privilegiado el diálogo con quienes trabajan dentro de la zona, logrando poner orden y beneficiando a la comunidad con la construcción de una cancha, un centro cultural y la restauración de una capilla en cuyo interior se encuentra el Museo Comunitario de Pisté.

Nuevo sitio para artesanos

Bloqueo a las afueras de Chichén Itzá

Sin embargo, reconoció que no se le puede pedir a los pobladores locales que no saquen provecho del turismo que llega a Chichén Itzá, sin que se les brinde de un espacio óptimo para ofertar sus productos sin invadir el terreno federal, lo cual se encuentra prohibido por la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas.

Para solucionar lo anterior, el director de la zona arqueológica mencionó que como parte de las obras alternas a la construcción del Tren Maya, se está construyendo en la pista del viejo aeródromo de Chichén Itzá un Centro de Atención al Visitante (CATVI), el cual contará con el espacio suficiente para albergar a los artesanos y los pondrá exactamente en el paso de los turistas que desciendan en la estación de la zona arqueológica.

“Esta solución es precisamente el Tren Maya va a posibilitar que la gente que tenga ahí un puesto pueda hacerlo de una forma digna y en un lugar adecuado”, abundó.

Santos Ramírez detalló que ahí sí se ha podido construir e incluso ingresar maquinaria pesada, debido a que es una zona que ya estaba impactada desde años atrás.

Recorridos exclusivos

Asegura que estaban autorizados a subir

Acerca de las acusaciones realizadas por los manifestantes, sobre supuestos recorridos exclusivos por la zona arqueológica, en la que los turistas de los hoteles aledaños ingresan antes y después del horario permitido, Santos Ramírez indicó que hasta antes de la pandemia de Covid-19 Chichén Itzá ofrecía servicios para ver el amanecer, el atardecer y el espectáculo de luz y sonido “Noches de Kukulkán”.

Sobre las fotografías de las personas que escalan la pirámide principal, aseguró que se trató de una visita en la que participaron esposas e hijos de policías federales caídos en combate, los cuales respetuosamente solicitaron el acceso al Castillo.

“Cada fotografía tiene una explicación, no es que no esté permitido subir al Castillo, está restringido el acceso, porque si se suben siete mil personas diarias, imagínense, está permitido subir y han subido investigadores, han subido periodistas, el presidente (...) no es que esté prohibido, está restringido para solo personal autorizado”, enfatizó.

Reiteró que el INAH tiene como principal objetivo la preservación del patrimonio mexicano y el hacer respetar la Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas, por lo que a pesar de su destitución, en caso de concretarse, no cambiaría la postura negativa de la dependencia federal ante las solicitudes realizadas por los manifestantes.

Por lo anterior, señaló que si el Instituto decidiera separarlo de su cargo en este momento, se iría con la satisfacción de haber cumplido con la encomienda que le fue depositada desde hace ocho años.

“Me siento orgulloso de estar en uno de los sitios más importantes del mundo, porque Chichén es el sitio más importante del mundo en temas arqueológicos junto con Machu Pichu, junto con el Partenón, junto con la Muralla China, junto con el Taj Majal, junto con la Pirámide de Egipto”, expresó el arqueólogo.

