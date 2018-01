Solo si es para sumar sigo en la alianza: Ana Rosa Payán

“Agarré mis cosas y me salí con el corazón partido pero con la cabeza en alto y las manos limpias porque jamás hice nada indebido o que fueran contra los principios de Acción Nacional”, así narra en parte Ana Rosa Payán su salida del partido en el que militó toda una vida.

'Ni la segunda izquierda como es la de Andrés Manuel López, representan una nueva vía para el país'

A once años de distancia asegura que “ni el partido oficial, ni el PAN, ni la segunda izquierda como es la de Andrés Manuel López, representan una nueva vía para el país'.

Ana Rosa Payán hizo un alto en su agenda, especialmente ahora que con la integración de la alianza PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, así como la promoción de su libro El Rosamóvil, - del cual dice le ha ido muy bien en la aceptación del público, pese a que ella no se considera escritora- la ex alcaldesa vuelve a la escena pública.

En la obra de 180 páginas, narra a detalle su vida en el PAN, su renuncia y las razones de la misma e insiste en casi lo mismo en que han insistido quienes han abandonado en las últimas fechas el albiceleste: la pérdida del rumbo y los valores que alguna vez identificaron al PAN yucateco y por si alguien en lo hubiere olvidado.

Vimos la semana pasada una escena un tanto impensable, con Ana Rosa al lado de los precandidatos del PAN, ¿hará usted campaña por Vila y Renán Barrera?

ARP: Mi papel es la suma; en el caso de Mauricio Vila, creo que ha sido un buen alcalde, a lo mejor está un poco joven, siento que por eso puede causar un poco de escozor.

Para mi le hecho de que se haya formado este frente, me hace ver que tenemos que buscar de qué manera podemos fortalecer esta coalición y apoyar a los candidatos, porque o nos vamos por la tercera vía o nos resignamos con Morena y compañía o nos quedamos con el PRI y compañía, a ver ¿qué queremos?, más PRI de ninguna manera, que llegue un demagogo, tampoco. Mi compromiso es con los ciudadanos y con México, no tengo más compromiso que eso y eso me lleva, con los años que llevo en la política, la trayectoria que tengo en lo personal y que agradezco la consideración de la gente, seguiré como siempre, si hablé en el pasado y no he dejado de marcar algunas cosas en los gobiernos, por supuesto lo haré en un futuro.

¿Se imaginó en algún momento que iban a estar juntos PAN, PRD, y MC?

El hecho de que se hayan unido de una forma muy compleja, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano ha hecho que muchos ciudadanos tengamos esa nueva vía o esa tercera opción.

Sabemos que dentro de los acuerdos de la coalición, usted ha sido propuesta para encabezar una fórmula al senado, ¿se ve en el senado?

Me dio gusto cuanto recibí la invitación para formar parte de este proyecto para el Senado, aún no hay convocatoria, y esperaría que se pueda concretar; a nivel nacional, estos tres partidos que hemos mencionado, tuvieron un trabajo de muchas horas, y decidieron que de acuerdo con la presencia de los partidos en cada entidad a nivel nacional, se dieran candidaturas preferentes, en el caso de Acción Nacional, al tener más gubernaturas, más presencia en la vida política de este partido, se le dio la Presidencia de la República y en el caso de Yucatán, la gubernatura y la alcaldía, por eso tenemos a Vila y Barrera como candidatos; para el senado, también se firmó el acuerdo para que la primera fórmula fuera para Acción Nacional y la segunda para Movimiento Ciudadano, y como participé en la elección pasada del 2015, me hicieron el favor de invitarme de nuevo y es así como está abierta la puerta y estoy en la mejor disposición de aceptar esta posición, si y solo si es para sumar, si se va restar o dividir, nada, yo para pleitos, ya pase todos los pleitos que tenía que pasar, ya estoy en otra etapa de mi vida por lo que espero poder aportar en el lugar que esté.

¿Usted cree que al nombrar a Renán Barrera nuevamente candidato para la alcaldía, luego del señalamiento que se le hace por el endeudamiento con las luminarias, la gente crea en esa autoridad?

El origen del problema fue Angélica Araujo, si creen o no en Renán Barrera, no lo sé, pero sé que se hicieron una serie de encuestas y quien tuvo el primer lugar en conocimiento y aceptación fue Renán y si lo comparamos con personas del partido oficial, sin lugar a dudas se va a llevar un buen triunfo, yo creo.

¿La equidad de género es una oportunidad para las mujeres o será simulada?

Si va a ser una gran oportunidad y lo digo con toda honestidad, no es que esté satisfecha con el tema y que se haya determinado 50 y 50, porque meter con calzador algunas candidaturas o cargos, a lo mejor no es lo más sano, pero si es motivante para las mujeres, que decían que nunca iban a tener esa oportunidad, al contrario nos va a obligar a que todas estemos preparadas cada día más para entrar a una competencia real, no solo porque nos toque por cuota sino por talento, por capacidad, disposición, actitud, que eso sería lo ideal y lo mismo va para los hombres.

Se dice que esta elección será inédita, la madre de todas las batallas, con varios elementos nuevos, como la equidad de género obligada, la reelección de alcaldes, los independientes, ¿qué podemos esperar son todo esto?

Si hay los elementos que tu mencionas, pero también podríamos decir que en el 88 la elección fue inédita porque se cayó el sistema y ganó Salinas, le apostábamos a que había ganado Maquio; luego en el 94 mataron a Colosio; en el 2000 ganó Fox y también fue una explosión de alegría para muchos de nosotros y en el 2006 fue aquella elección muy pegada con Calderón, en fin, cada 6 años decimos que la elección será la gran batalla, creo que todas son importantes, porque en todas tenemos la oportunidad de mejorar y cambiar, y eso es lo más importante, y en esta elección se añaden elementos más importantes como la equidad de género, y que esperaríamos que esto venga a enriquecer el proceso, porque si sale una mujer tan corrupta como un varón, entonces no hicimos nada.

¿Le ve algún futuro a Margarita Zavala?

Lo veo un poco complicado, inclusive por experiencia propia, llega un momento de que las personas que transitamos mucho tiempo en la política, que es tal la identificación que hay por los colores de un partido que a mí me pasó y me sigue pasando, y que bueno porque me reconoce como tal; creo que en la elección del 2007, donde ‘Todos somos Yucatán’ que pusimos el emblema de la rosa, sin embargo, llegaba a la puerta y me decían ‘pasa Ana Rosa, claro que voy a votar por el PAN y voy a votar por ti’, o sea la gente no terminaba de entender que yo ya no estaba en el PAN, estaba muy reciente y eso me dio un poco de trabajo y por eso creo que a Margarita le va a costar lo mismo.