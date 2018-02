Sólo el 25% de las empresas tradicionales sobreviven en Yucatán

La tecnología aplicada en el comercio ha cambiado los modelos de negocios en la última década, por lo que la transición a la digitalización de los procesos productivos hace inminente el cambio de las estructuras comerciales al grado de que si antes era suficiente buscar un nicho de mercado, ahora se tiene que especializar en un micro segmento, ya su empresa no es la única en el mercado que lucha por ganar al cliente que otras están buscando y esto hace que en la 4ta Revolución Industrial, sólo el 25 % de las empresas tradicionales sobrevivirá.

El experto en negocios digitales, José Luis Chong, director ejecutivo de asesoría de negocios de la firma Ernest and Young, explica qué significa la revolución 4.0, los cambios que representa y las expectativas para los emprendedores de la nueva generación.

¿QUÉ SIGNIFICA LA DIGITALIZACIÓN DE LOS NEGOCIOS?

Vivimos un proceso de cambio que se denomina la 4ta. Revolución Industrial, así es como se le ha llamado a la transformación digital para que los negocios sean más competitivos, cuando se están transformando en negocios digitales. En este sentido, hablar del cambio digital no es sólo tecnología, implica la transformación completa del negocio y en segundo lugar se trata del entorno actual, más que emigrar es una consecuencia. Te doy dos datos importantes del año 2000 a la fecha el 50% de las empresas que están en Forbes 500 han desaparecido y han sido sustituidas por nuevas organizaciones que no existían.

¿CUÁL ES EL PANORAMA EN CORTO PLAZO?

Se estima que en diez años el 35% de las empresas que estarán en Forbes 500 serán nuevas, de las cuales sólo el 25% de las empresas tradicionales serán las que permanecerán y se estima que de éstas un 25% de las organizaciones habrán migrado al entorno digital.

¿CÓMO SE PUEDE ENTENDER EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN?

En un ejemplo sencillo digamos que es el equivalente a cuando estás en un restaurante y le quitas la pared a la cocina por una de cristal, entonces te das cuenta de todo lo que sucede al interior. Es decir que el proceso de transformación implica tener una estrategia con base a las fortalezas que tiene la organización.

¿EN MÉXICO CUÁLES SECTORES VAN AL FRENTE?

Hablando de sectores que se han transformado son los medios, todo lo que es contenidos ha sido el primero en transformarse. La difusión de digital es tan común que ya no adquieres una suscripción a un periódico, mejor te inscribes al servicio de noticias y te llegan los resúmenes. El sector financiero también se está transformado, al igual que las telecomunicaciones; ahora ya no son las llamadas de voz ni los mensajes, son los servicios alrededor de la tecnología, pero en todo esto el más beneficiado es el consumidor porque todo está enfocado a su conveniencia. Es decir que tiene lo que necesita, en el momento que quiera. Hoy todos los servicios y productos están migrando hacia este estilo y comportamiento de vida. Hay sectores muy avanzados, el financiero y telecomunicaciones están tomando el liderazgo, lo mismo está sucediendo en otras industrias como la minera, la agricultura. En otros sectores estamos rezagados.

¿CUÁL ES EL FUTURO DE LOS MEDIOS IMPRESOS?

Hay una tendencia hacia la digitalización. Esto significa que tarde o temprano todo será digital. Hay dos aspectos que influyen pen el consumo a través de un medio digital: la democratización de la tecnología, ya que cerca del 94% de los teléfonos en México son Smartphone, y en planes de datos sólo el 4% tiene un plan contratado, esto hace que la información se consuma más a través del medios digitales, porque hay una influencia muy fuerte de redes sociales.

¿QUÉ PIENSA DE LA VERACIDAD DE LAS NOTICIAS EN REDES SOCIALES?

Ciertamente se distribuyen muchas noticias y la población las consume, pero hay algo importante, ya que los medios deben tener una estrategia a través de estos canales. Otro problema es el de las noticias falsas a través de las redes sociales. Es un reto no solo de México, sino de todo el mundo ya que a los gestores de las redes sociales les interesa el consumo de la red social, no la información, por lo tanto tarde o temprano como se dijo en Davos, Suiza, las redes sociales tendrán que ser regularizadas.

¿CÓMO VA EL AVANCE EN LA REGULARIZACIÓN DE LAS VENTAS EN LÍNEA?

Se habla de la ley Fintech y México es uno de los principales promotores. El comercio electrónico está regulado, hablando específicamente del comercio electrónico ya hay una regulación. La ley Fintech lo que está regulando son los nuevos modelos de negocios del sector financiero, por ejemplo los préstamos persona a persona, el uso de Criptomonedas, ya hay un borrador de la ley Fintech que debería estar siendo aprobado este año y el solo anuncio de que ya está en proceso de aprobación ha revitalizado el sector de las fintechs, somos un país con el mayor número de fintechs superando incluso a Brasil que era el líder. México lo ha superado por varios aspectos: uno la promesa de regulación de la ley Fintech dará certidumbre a las organizaciones y dos, la cercanía con los inversores están procurando el crecimiento de estos. Estamos muy cerca de Estados Unidos y compartimos muchas cosas. Por lo tanto se está impulsando muy fuerte el crecimiento de las Fintechs en México.

¿EN MÉXICO HAY EMPRESAS QUE SE ESTÁN DEDICANDO A LA TRANSACCIÓN O VENTA DE CRIPTOMONEDAS?

Hay un sinnúmero del hubs, de intercambio. Recientemente en Guadalajara se habló de una empresa que introdujo en el mercado una criptomoneda, entonces esto empieza a suceder a pesar de que todavía no hay consenso a nivel mundial.

¿QUÉ OPINA DEL VALOR DEL BITCOIN?

Es un mercado netamente especulativo, cuando tienes una Criptomoneda lo que estás adquiriendo es la infraestructura para generar las monedas, entonces mientras no se regule el riesgo será muy alto, incluso el Valor de la cripto moneda va a cambiar porque muchos factores van a determinar su valor real. Es algo que se debe regularizar porque es un estado especulativo donde no hay certeza de hacia dónde va a ir y esto puede ocasionar crisis porque hay gente invirtiendo y dedicando muchos recursos y si no tienen claridad. puede verse en problemas.

¿EXISTE INTERÉS DE LOS EMPRESARIOS YUCATECOS EN LA TRANSFORMACIÓN HACIA LA DIGITALIZACIÓN?

Sí, en la conferencia que impartí vimos más de 50 representantes de empresas y eso habla del interés que hay aquí en la Península por transitar a las nuevas formas de comercio, entre las que destacan y comercio en línea y nuevos modelos de negocio.

¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE ESTOS NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO?

La digitalización va a traer la pérdida de empleos y la transformación como lo vimos desde la primera Revolución Industrial en donde los campesinos se transformaron en obreros y después en trabajadores hasta llegar a ser ejecutivos. En este momento los trabajadores tienen que adaptarse a la tecnología y aprovechar todas las herramientas que ésta ofrece.

¿EXISTEN CIBER ATAQUES ES UNA GARANTÍA LA TECNOLOGÍA?

Como en todos los sistemas se requiere también el desarrollo de la seguridad digital, ya que siempre habrá quien intente violar las normas establecidas.

¿EN EL CASO DE LOS EMPRENDEDORES CUÁL ES EL FUTURO COMO DEBEN ENFRENTAR EL COMERCIO?

Los emprendedores tienen que contemplar desde ahora en su nuevo modelo de negocio la competencia global, ya no se trata de un comercio local, tienen que mirar hacia el mundo entero para que su producto tenga presencia en todo el mundo; no se trata de vender un producto en tu colonia, ni en tu estado, ni en el país, ahora el negocio está fuera de las fronteras.

¿EN QUÉ MOMENTO TE PUEDES DAR CUENTA DE QUE TU MODELO DE NEGOCIO NO FUNCIONA Y QUE TIENES QUE TRANSITAR HACIA LA DIGITALIZACIÓN?

Es muy simple, cuando veas la erosión de tu mercado, tendrás que transformarte, desarrollar nuevas habilidades porque vivimos en un estado de emergencia permanente. Como era en un principio, en mercadotecnia se hablaba de conocer al cliente; ahora tenemos que generar no un nicho de mercado, sino un micro segmento, ya que son muchas las empresas que están ofertando el mismo producto para un mismo tipo de cliente y en ese sentido quienes estén aprovechando las herramientas tecnológicas tendrán al cliente cautivo, de lo contrario perderán las posibilidades de hacer negocio y aumentarán las probabilidades de que fracasen.