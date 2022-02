Sólo 65 de cada 100 niños con cáncer sobreviven en Yucatán

Solo 65 de cada 100 niños con cáncer sobreviven en Yucatán

El responsable del Área de Oncología Pediátrica del Hospital Dr. Agustín O’Horán de Mérida, Francisco Pantoja Guillén, comentó que en Yucatán anualmente se diagnostican entre 150 y 200 nuevos casos de cáncer entre niñas, niños y adolescentes.

En entrevista con La Verdad Noticias, el médico recordó que tan solo en 2021, 79 menores de edad llegaron al hospital ubicado en Mérida para comenzar con su tratamiento oncológico, por lo que el área a su cargo brinda atención al menos a una centena de pacientes.

Mencionó que el cáncer infantil continúa siendo una incógnita para los oncólogos y especialistas en pediatría, ya que hasta el momento no se sabe cuál es la causa de los seis mil casos de distintos tipos de cáncer, diagnosticados cada año en México.

Pantoja Guillén explicó que el tipo de cáncer infantil más frecuente en Yucatán es la leucemia, que afecta al 50 por ciento de los pacientes del área de oncología pediátrica, mientras que la otra mitad se divide entre los tumores cerebrales, linfomas, el osteosarcoma y la retinoblastoma.

Tasas de curación

Aproximadamente el 65 por ciento de las niñas y niños que luchas contra el cáncer en el O'Horán sobreviven

En ese sentido, expuso que en los países industrializados se puede curar hasta el 85 por ciento de los niños con cáncer, pero en Yucatán la cifra sigue por debajo de lo deseado y al menos el Hospital O’Horán tiene una posibilidad de hasta el 65 por ciento en la curación del cáncer infantil.

Aunque reconoció que las tasas están por debajo de lo deseado, el oncólogo pediatra indicó que una de las principales causas por las que algunas niñas y niños pierden la batalla contra esta enfermedad es que su diagnóstico se realiza cuando las células cancerígenas o los tumores ya avanzaron demasiado.

Informó que de cada 100 personas con cáncer, cinco son menores de edad, por lo que tanto los padres de familia, como los médicos, llegan a descartar la existencia de estas enfermedades y diagnostican otro tipo de infecciones, sin embargo, recalcó que el tiempo es apremiante cuando se trata de los más pequeños.

“Aún no tenemos la respuesta sobre a qué se deba el cáncer infantil, no es un cáncer que se pueda prevenir a diferencia del que afecta a los adultos, en el niño no se puede, por eso lo que hacemos es concientizar a la gente en la detección oportuna”, manifestó.

En ese sentido, Pantoja Guillén recordó que la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Yucatán, cuenta con un decálogo de síntomas comunes para la detección temprana de cáncer infantil.

Mencionó que entre las señales de alarma por la que los padres deben notar, están los moretones que aparecen de manera repentina, la pérdida de peso y apetito, fiebre constante, vómitos, dolor de huesos, luz en los ojos, crecimiento del abdomen e inflamación en los ganglios.

Tratamiento

El tratamiento contra el cáncer infantil puede durar de seis meses a tres años

Indicó que a lo largo de su trayectoria dentro del área de oncología pediátrica del Hospital O’Horán, que lleva funcionando poco más de 20 años, ha visto tratamientos oncológicos a los que se enfrentan los infantes, que van desde los seis meses hasta los tres años, a los que se le suman otros cinco de vigilancia epidemiológica.

De igual forma, mencionó que dependiendo del tiempo y la frecuencia con la que un paciente requiera del tratamiento, es la cantidad de los miles o millones de pesos a los que puede ascender un tratamiento contra el cáncer infantil.

