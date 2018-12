Solicitan permiso para cultivar y fumar marihuana en Yucatán

Con poco más de seis años de ser un consumidor de marihuana, Carlos Centeno García, fundador del Colectivo Cannábico ‘Dzac Yah’, pidió dejar de estigmatizar a los consumidores de esta planta y sus derivados, y para lograrlo, once integrantes de este colectivo decidieron pedir un permiso para el auto cultivo y consumo de cannabis con fines recreativos y de diversión.

“Yo probé por primera vez la marihuana a los 14 años, pero fue por curiosidad; en un principio me sentí no tan bien y me alejé de ella. Pero como a los 17 años la volví a fumar y desde ahí no la dejé, creo que es un gusto y la gente debe de dejar de estigmatizar a los consumidores”, Centeno García actualmente es un joven de 23 años, activo en la vida laboral y sin prejuicios sobre el uso de estos productos.

Acompañado de dos integrantes más de la agrupación, Alonso Vado Traconis y Cuauhtli Laguna Peraza, acudió a las instalaciones de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) regional para dejar la mencionada solicitud, que marcaría un parteaguas en la sociedad yucateca.

“Nosotros nos hemos organizado desde el 5 de mayo de este año, y nos unimos para presentar un amparo colectivo que nos permita consumir y cultivar nuestras plantas de marihuanas de manera recreativa; ¿por qué acudimos un amparo? Porque hasta ahora no hay leyes que permitan el consumo de marihuana en México”.

ANTECEDENTES

En 2015, El grupo denominado S.M.A.R.T. (Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable) piden el mismo permiso en la Ciudad de México, ante la Cofepris, para poder consumir y ante la negativa buscaron un amparo. “Lo que argumenta, que negarme el consumo de cannabis soslaya mi derecho de la libre personalidad y derechos humanos, por lo que se está cometiendo un abuso de autoridad. Bajo éste argumento se aceptó este caso, y al aceptarse se crea jurisprudencia”, derivando de esta manera, que si existen más casos que tenga características parecidas pueden ser aprobados. Ahora, con esta jurisprudencia, la Cofepris está obligada en responder en 40 días”, sostuvo Centeno García.

Asimismo, refirió que el proceso para llegar a estas instancias de la ley son: primero se pide un permiso a la Cofepris para el consumo; el cual van a negar debido a que no tienen las facultades para darlo; y es ahí cuando se solicita un amparo, y en este caso tienen que responder en 40 días.

También, indicó que el sureste de México, en Yucatán y específicamente en Mérida no ha habido la respuesta deseada. “Se invitó a la gente pero la realidad es que no se logró convocar a más personas. La respuesta positiva nos daría la facultad de poder consumir y cultivar hasta 20 plantas y hasta 480 gramos al año por persona”.

CAMPAÑAS DE CONCIENTIZACIÓN

“Partes de las actividades que se tienen planeadas, son dirigidas a campañas de reducción de riesgos y de consumo responsable; hay sustancias que no perdonan como ketamina, heroína, cocaína, que tienen un alto grado de adicción; pero otras como los hongos, la marihuana, el peyote, no tienen una tasa tan fuerte de adicción, pero si la persona es de una personalidad adictiva no importa la proclividad de la adicción”.

Es por esto, dijo, que entre sus planes se encuentra el quitar el paradigma de la adicción. Nosotros recomendamos completamente la vaporización, y si vas a fumar tiene su manera cómo hacerlo. Los compuestos cancerígenos que vienen asociados por fumar, no son por tabaco, nicotina o marihuana, sino por la combustión”.

NUMERALIA

- 11 jóvenes del Colectivo Cannábico ‘Dzac Yah’ han solicitado a la COFEPRIS un amparo para consumir marihuana de manera recreativa.

- En 2015, la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable (S.M.A.R.T.) fue el primer colectivo en solicitar este amparo.

- El artículo 479 de la Ley General de la Salud, la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato señala que todo mexicano tiene derecho a portar hasta 5 gramos de marihuana: Colectivo Cannábico ‘Dzac Yah’.