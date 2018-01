Socorrito Cerón quiere la excelencia de la gimnasia rítmica en Mérida

Socorrito Cerón

Durante su niñez y juventud la danza fue la actividad creativa que normó su vida, sin embargo el destino le permitió incursionar en el ámbito deportivo a través de una disciplina de la cual se considera iniciadora en nuestro país: la gimnasia rítmica. Deysi María del Socorro Cerón Herrera, Socorrito Cerón como le conocen de cariño, simpática como es ella platicó sobre su faceta deportiva con La Verdad.

Socorrito Cerón

¿Cómo se da el acercamiento de Socorrito Cerón con la gimnasia rítmica?

‘Fue de manera casual, me encontraba en la Ciudad de México para impartir clases de danza clásica, mis alumnas eran deportistas de diferentes disciplinas y que además por su edad ya era difícil que incursionaran en la danza. Me vi obligada a crear ejercicios adecuados para cada una en sus diferentes deportes y para tal efecto tuve que idear 5 “marchas”, para enseñarles tal cual se hacía en la escuela a los niños, la marcha numero 5 ya era bailada. Con ellas montamos algunos números y figuras artísticas para presentarlas al público y fue durante una presentación que el comentarista Enrique Llanes me comentó que eso que estábamos haciendo era gimnasia rítmica y en Europa tenía gran auge, incluso llegamos a presentarlo en televisión’.

¿de qué manera pudo adquirir más conocimientos en algo tan nuevo en nuestro país?

‘Durante uno de mis viajes a Cuba para continuar con el estudio de técnicas de danza. En esa ocasión se encontraban instructoras rusas y al llegar a la escuela las vi con sus pelotas y aros. Emocionada les comenté que yo estaba experimentando en México con algo similar y llegamos al acuerdo de llevar a algunas de mis alumnas para aprender más sobre ese deporte. Por eso a Cuba le tengo un gran cariño’.

¿Qué obstáculos enfrentó a su llegada a Mérida con esta nueva disciplina?

‘Llego de Cuba muy ilusionada, pero me encuentro con que no hay lugares para su práctica. Entonces me refugio en las escuelas, de donde elegía a las mejores niñas para trabajar con ellas por las tardes. Para eso, utilizaba las “marchas” que había ideado anteriormente. Sumado a eso mis compañeros maestros de educación física no me miraban con buenos ojos, me recocían como bailarina pero no como instructora física’.

¿Cuál es su opinión sobre la gimnasia rítmica actual en el estado?

‘Se encuentra en una etapa de transición, se debe trabajar para lograr el nivel de excelencia que nos permitió tener unas “Reinas del Mayab”, por ejemplo. A pesar que hay más gente que practica la gimnasia rítmica, el nivel anterior no se ha podido alcanzar. Se necesitan más espacios para la práctica de este deporte en forma exclusiva, porque por lo general son compartidos con otras disciplinas. En este momento se debe aprovechar a gente como Xiomara Ameller, campeona mundial y entrenadora cubana que funge como entrenadora en jefe de Gimnasia Rítmica. Las Academias también deben tener más cuidado en la enseñanza de la gimnasia ya que algunas deforman la disciplina por una mala instrucción que le dan a las alumnas’.

¿Cómo se siente Socorro Cerón a esta altura de su vida en cuanto a la gimnasia rítmica?

‘Siento la necesidad de dejar algo, de dejar una casa a mis hijos, —la voz se le quiebra—. Un lugar para la gimnasia, siento la tristeza de verme al final de mi vida y considero que mi tiempo se acaba, pero no quiero que se acabe así. Quiero tener un espacio donde trabajar el tiempo que yo necesite, un espacio propio y pode decir: este es el gimnasio donde se están formando verdaderamente gimnastas, con la técnica que se necesita. Quisiera dejar esa escuela’.

El tiempo apremió y debimos concluir nuestra charla, nos despedimos de la maestra Cerón con la promesa de un nuevo encuentro, ya que figuras como ella tienen mucho que comentar a manera de legado para las generaciones actuales y futuras.

> Nació en Mérida el 3 de febrero de 1927 por el rumbo de la Avenida Reforma

> Durante 1957, para costear sus estudios en Cuba, trabajó en un circo como acompañante en el espectáculo de 'El Globo de la Muerte'.

> Entre sus primeras alumnas estuvo María Elena Ramírez medalla de plata en Gimnasia Olímpica

> Gracias a su gestión se construyó el Gimnasio del Fraccionamiento del Parque.

> 5 de sus alumnas actuales ya son consideradas como atletas de alto rendimiento.

> El Multigimnasio del Complejo Deportivo Kukulcán lleva su nombre.