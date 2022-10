Slash agradece la pasión en concierto de Guns N’ Roses en Mérida

Este fin de semana se llevó a cabo el tan esperado concierto de Guns N’ Roses en el recinto ferial de Xmatkuil, lugar donde se vivió la emoción y la pasión por la música, hecho que fue destacado por Slash en sus redes sociales.

‘¡Increíble comienzo de nuestro set de espectáculos mexicanos en Mérida! ¡La primera vez que toco en esta ciudad, multitud súper apasionada!’.

Fueron las palabras que el guitarrista de la banda de hard rock compartió en su cuenta de twitter.

El guitarrista de la banda de hard rock no dudo en agradecer al público.

Cabe mencionar que también añadió que le ‘encanta cuando puedes sentir y ver cómo la gente puede involucrarse’.

En su pequeño mensaje dirigido a los fans de Mérida, el guitarrista agradeció la noche a sus público.

‘¡...esta noche fue una de esas noches! Gracias por una noche maravillosa, gracias!’.

¿Cómo se vivió el concierto de Guns N’ Roses en Mérida?

El guitarrista agradeció la vibra de los asistentes.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, la noche del sábado 15 de octubre, Axl, Slash y Duff iniciaron el concierto minutos después de las 22:00 horas con el tema ‘It' s so Easy’.

En medio de los gritos de los asistentes la banda de hard rock se presentó en el Centro de Espectáculos Montejo de Xmatkuil.

Cabe mencionar que con este concierto, Mérida se pone en la mira de convertirse en sede de espectáculos de este nivel.

Temas como ‘November Rain’ y ‘Welcome to the Jungle’ se escucharon retumbar en el Centro de Espectáculos Montejo.

No cabe duda que este evento marcó tanto a los asistentes como a la banda Guns N’ Roses, ya que los dedos de Slash demostraron su calidad como artistas, así como la voz de Axl que un poco cansada por los años, hizo vibrar a su público con canciones como ‘Don’t cry’, ‘November Rain’, ‘Welcome to the Jungle’, ‘Sweet Child of Mine’ y ‘ Knockin’ on Heaven’s Door’.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando clic aquí

¡Siguénos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram