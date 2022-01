Sistemas de transporte seguros, otro adeudo hacia las mujeres en Yucatán

Como una forma de emprendimiento la yucateca Michelle Santoyo publicó en redes sociales, una iniciativa de movilidad para transporte exclusivo de mujeres y niños, sin embargo, la joven emprendedora no dimensionó que esta alternativa tuviera una alta demanda entre las usuarias de Mérida.

En entrevista con La Verdad Noticias, platicó acerca de cómo surgió esta idea y las experiencias de inseguridad que las mujeres de Yucatán tienen que enfrentar diariamente, al hacer uso de plataformas y sistemas de transporte que no garantizan una movilidad fiable para todas las personas.

Michelle Santoyo es emprendedora y ofrece transporte exclusivo para mujeres y niños

¿Cómo surgió esta idea de servicio de transporte?

Acabo de adquirir mi auto y por eso decidí prestar este servicio a mis conocidas, mis primas, mis amigas y otras personas conocidas, entonces decidí publicar como una oferta de servicio la foto, pero la verdad no imaginé que llegase a ser una demanda tan grande.

¿Por qué un servicio exclusivo para mujeres?

Todas las mujeres sabemos que necesitamos un servicio así, porque por ende tenemos miedo de salir solas y todavía más de andar en un auto con un hombre desconocido manejando y aunque no quiero generalizar la palabra hombre, hay que reconocer que es una situación en la que las mujeres podemos sentir miedo.

¿A qué se enfrentan las mujeres de Yucatán en el transporte público?

Yo también he sido víctima de las malas experiencias en las plataformas de transporte disponibles en Yucatán, pero lamentablemente cuando estás en un carro ajeno en donde no sabes cómo va a reaccionar el conductor, te haces dócil, te vuelves callada, sumisa y ni modo, te tienes que aguantar, pero para que más mujeres no sufran de este mal rato, es que existe esta red de mujeres que ofrece un viaje totalmente seguro.

¿Es alta la demanda?

Si te soy sincera yo no imaginé que este servicio tuviera tanta demanda, esto ha sido una locura durante las últimas horas y mi celular no ha parado de sonar. La verdad es que a raíz de la publicación en Facebook esto ha tenido mucho éxito, con decirte que ahora ya es demasiada la cantidad de chicas que requieren el servicio y lamentablemente no nos damos abasto, entonces estamos buscando otras conductoras para que formen parte del círculo de chicas que están conduciendo.

¿Hay otras mujeres emprendiendo este servicio?

Conforme se fue haciendo viral la publicación hice contacto con una agrupación que se llama Red de Acompañamiento Yucatán, quienes ya tenían una red de mujeres taxistas que entre ellas, entre amigas, ya estaban ofreciendo servicio de transporte y ya tienen todo estructurado, con un grupo de whatsapp en donde las chicas pueden solicitar su servicio y cuentan hasta con un directorio de compañeras.

¿Cuál sería el llamado hacia empresas de transporte y plataformas?

Si bien estas plataformas nos han generado trabajo en el Estado, me gustaría que mejoraran sus procesos de reclutamiento o a lo mejor de acercamiento hacia el cliente, porque al fin y al cabo el que paga es el que se sube y tienen que ponerle atención al comportamiento de sus conductores.

De igual forma creo que se están tardando para crear una plataforma exclusiva para el uso de mujeres y niños o en su caso, que estas mismas plataformas tengan una opción para elegir que quien te lleve a tu destino sea una mujer, para sentirnos más seguras de que vamos a llegar con bien a casa.

Red de mujeres en Yucatán ofrecen alternativa para llegar segura a casa

¿Cómo pueden encontrar tu servicio?

El servicio lo pueden solicitar a mi número particular que es 999 450 2045, a donde se pueden comunicar para que les explique los horarios que tengo disponibles, porque ahora por el momento estoy eligiendo dar servicios de mujeres que prefieren pagar toda la semana, el transporte para que las vaya a recoger y llevarlas a su trabajo.

En cuanto a la red, en Facebook pueden buscar la página de Red de Acompañamiento Yucatán, en donde ellas tienen publicado el directorio de las chicas que prestan el servicio y el grupo de Whatsapp, donde se puede poner de acuerdo para conocer los horarios.

