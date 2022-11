Sismos no ponen en riesgo edificios de Yucatán: CMIC

En Yucatán los sismos no son nada comunes, muestra de ello es que desde hace varios años no se reportaba uno como el del pasado domingo, sin embargo, los ingenieros estructuristas los toman en cuenta a la hora de diseñar un proyecto, aseguró el presidente estatal de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), Raúl Monforte González.

El ingeniero señaló que los yucatecos no deben temer ningún riesgo de colapso aunque este tipo de movimientos telúricos se presentaran con frecuencia, ya que todas las construcciones de obra pública y privada se hacen con el aval de constructores experimentados, que toman en cuenta todos los factores de riesgo.

Aunque dijo no ser un experto en el tema, explicó que por las características geológicas, en la región peninsular se descarta la posibilidad de sentir un temblor con las magnitudes que se registran en el centro del país, donde muchas veces los reglamentos de construcción hacen énfasis en las medidas para prevenir un derrumbe.

No obstante, el pasado domingo quedó comprobado que la península no es una zona donde nunca tiembla, ya que el Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 3.8 grados con epicentro en la frontera entre Quintana Roo y Yucatán.

Este movimiento se produjo seis años después del último temblor que se había registrado en la zona, cuando en abril de 2016 se reportó un leve sismo de magnitud 2.8 cerca del municipio de Motul.

Sismos en Yucatán son poco comunes

Construcciones toman en cuenta factores de riesgo

“Es un evento no previsto, que no ocurre normalmente, normalmente en las construcciones de Yucatán se consideran los efectos que pudiera haber, algún movimiento en la geografía terrestre, pero a pesar de tener estos eventos aislados, no son de la magnitud que ameritaría que sean más relevantes que otros”, respondió Monforte González.

También te puede interesar: Reportan sismo de 4.5 grados frente a costas de Yucatán

El presidente de CMIC señaló que igual que en otros estados, lo más importante es una buena cimentación de cualquier edificio y contar con una estructura lo suficientemente fuerte para soportar cualquier embate de un fenómeno meteorológico.

No obstante, recordó que el principal factor de riesgo que contemplan los constructores en Yucatán es el viento, ya que las rachas durante huracanes pueden alcanzar más de 250 kilómetros por hora.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando clic aquí

“Se evaluan todas las posibilidades, viento, peso propio de la estructura, sismo y se diseña por el factor que resulte el más amenazante o una combinación de ellos, pero creo que en Yucatán no hay absolutamente nada que temer”, recalcó el líder de los constructores.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Siguenos en nuestra cuenta de Instagram