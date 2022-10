Sindicatos exigen respuestas ante iliquidez del ISSTEY

El Sindicato Progresista de Trabajadores del Poder Judicial, encabezados por Luisa Inés Martín Puc, junto con otros dirigentes sindicales acudieron al Congreso de Yucatán para solicitar a la comisión especial de atención del ISSTEY, que informe del estado procesal de las denuncias penales contra la reforma.

Martín Puc, señaló que el ISSTEY, “no tiene dinero, situación que ha provocado que no se otorguen nuevas jubilaciones, pagos de seguros de cesantías y préstamos”, afirmó.

Explicó que los diputados de la comisión que atendió la situación del ISSTEY, establecieron a investigar las razones y situaciones que provocaron llevarlo a la banca rota, presuntamente, sin embargo, no se ha informado nada de lo realizado.

Agregó, que la directora del instituto, María Rodríguez Heredia, dijo que se pusieron denuncias por el desfalco y se comprometió a brindar el número de carpetas de investigación que lleva la Fiscalía.

"Pedimos a la Comisión Especial que le dé continuidad para que paguen los culpables, no los trabajadores; hay denuncias y queremos saber el estado procesal, que nos digan los números de las carpetas y expidan copias certificadas porque nos están robando nuestras cuotas y no lo vamos a permitir", recalcó.

Mientras que Emy Sosa Novelo, dirigente de Movimiento Hormiga, comentó que desde la aprobación de la nueva ley del ISSTEY, el ex-director, Ulises Carillo, montó financieras con las cuotas de los trabajadores, razón por la que no hay dinero para las jubilaciones, pagos de seguros de cesantías y créditos a empleados del Gobierno estatal.

Sosa Novelo, dijo que, desde el 20 de septiembre del 2022, el ISSTEY, dejó de brindar préstamos y hay unas 200 carpetas de jubilación "atoradas" porque el instituto no tiene liquidez.

"Se supone que se iban a respetar los derechos adquiridos de los trabajadores, por ese metieron su documentación para jubilarse, pero no les van a apagar porque no tienen dinero, después de la nueva ley, no están pagando los seguros de cesantía y no hay para créditos", dijo Sosa Novelo, por eso ingresaron un documento al Congreso para pedir explicaciones.

Además, ya se han interpusieron, unos tres mil amparos contra la nueva ley, para evitar que, a partir del 2023, les cobre el aumento en las cuotas, es decir, del 8 al 14 por ciento que ascendió. Algunos de derechohabientes, amparados, ya obtuvieron sentencias definitivas a su favor.

