Sindicatos contra nuevas Leyes de Yucatán

La reforma al Poder Judicial del Estado y la nueva Ley del ISSTEY han comenzado a dar los primeros golpes a la base trabajadora así lo revelaron en entrevista para “La verdad” la Secretaría General del Sindicato Progresistas del Poder Judicial del Estado de Yucatán , Luisa Inés Martin Puc, quien junto con la secretaría del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Poder Judicial de Yucatán, Patricia Eugenia Solís Reyes, fueron las primeras en ampararse contra las nuevas normas orquestadas por el actual Gobierno del Estado de Yucatán.

La líder sindical exige al Poder Ejecutivo que respete la autonomía de los Poderes, ya que el Poder Judicial “no es una bolsa de trabajo para que acomode a los amigos políticos, se está equivocando, tanto el actual gobierno como el actual presidente de este Poder, ya que están despidiendo a gente preparada en la carrera judicial y contratando a personas sin experiencia en la impartición de justicia, no se está brindando a los justiciables una justicia de calidad, pronta y expedita, ya que solo están interesados en acomodar a los amigos políticos en el poder judicial, pero no están viendo por la ciudadanía para que se mejore la impartición de Justicia” , dijo.



Despidos de trabajadores

Luisa Inés Martín Puc, Sindicato Progresistas del Poder Judicial del Estado de Yucatán

A decir de la líder sindical, en el Poder que es el encargado de velar por el cumplimiento de la ley, se han despedido a unos 19 trabajadores en menos de tres meses, mientras que otros 20 han decidido jubilarse por la nueva Ley del ISSTEY, sin embargo, la duda se ha generado al desconocer en que se usa el recurso designado para el pago de sueldos de trabajadores, si hay vacantes en puestos Judiciales.

“En el Poder Judicial existen los Reglamentos de la carrera judicial y la carrera administrativa, pero donde debería imperar la Justicia, es donde más se viola las leyes, ya que las vacantes por despidos injustificados o jubilaciones se han dado a gente de confianza del actual Gobierno, como siempre el nepotismo, y muy posiblemente como pago por el pago por el apoyo político ”, dijo.

Denunció que estos cambios son ejecutados por el nuevo magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia , Mario Catro , “lo deciden en ambos Plenos del Consejo de la Judicatura y del Tribunal Superior de Justicia, pero como he dicho son ocho contra tres magistrados que se ampararon en contra de la reforma al poder judicial, los mayoritean, los ocho nuevos Magistrados han aprobaron los despidos de los 19 compañeros de puestos de Jefes administrativos en diferentes áreas, tanto en el Tribunal Superior de Justicia como en el Consejo de la Judicatura”, aseguró.

“ “Los invitaron a jubilarse porque ya tenían tiempo, entonces han buscado la manera de cómo presionar a los trabajadores, a los compañeros a salirse del Poder Judicial”, agreg ó.

La también Abogada acusó que "el pleno del Consejo carece de transparencia, ya que aunque no han nombrado a servidores judiciales para ocupar las vacantes existentes de puestos como Jueces, Secretarios de Estudio y Cuenta, Actuarios, Técnicos Judiciales, y los mismos trabajadores realizan dos o tres tareas sin que se les pague conforme a las funciones que desempeñan, no se ha informado dónde queda el recurso que está etiquetado para esos sueldos de más de 10 mil o 13 mil pesos quincenales, no han respondido que está pasando con ese dinero”, subrayó.

Se ampararon ante la Ley del ISSTEY

Fue el 11 de agosto cuando sindicatos y otras organizaciones del sector educativo

decidieron también ampararse en contra de la Ley del ISSTEY acusando que su aprobación fuede manera inconstitucional. Mientras tanto fue hasta días después que el Sindicato Único

de Trabajadores del Poder Judicial de Yucatán, se juntaron a la exigencia de sus trabajadores.

"Fuimos nosotros quienes advertiríamos que era inminente que venía una reforma, en este caso con la nueva ley del ISSTEY, ya que a pesar de eso había diversos Sindicatos tanto del Poder Judicial cómo de los burócratas, que decían que no pasaba nada en el ISSTEY, que no nos iba a afectar y al final estamos viendo las consecuencias”, dijo.

SCJN calificó de inconstitucional nueva Ley del ISSTEY

El pasado seis de septiembre, fue la Coalición de Trabajadores del Estado de Yucatán (Cotrey) integrada por el Sindicato Progresista, Docentes Unidos Luchando en Yucatán (DULY) Maestros y PAAES unidos (MAPAAUNID), Acción Docente y Movimiento Nacional por la Transformación Sindical del Profesor Humberto Pacheco, informó a través de la misma Luisa Inés, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había aceptado la acción de inconstitucionalidad contra la nueva Ley del Isstey avalada por mayoría en el Congreso de Yucatán el 21 de julio pasado y publicado el mismo día por el Ejecutivo estatal.

La líder del sindicato Progresista manifestó que la lucha emprendida en contra de la nueva Ley del ISSTEY , dio un paso importante al aceptarse la solicitud ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, notificándole que fue admitida la Acción de Inconstitucionalidad en contra de la referida Ley.

IEPAC rechazó el referéndum

Sin embargo, fue el día de ayer, cuando el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPAC) de Yucatán realizó una sesión extraordinaria urgente, donde explicó que la solicitud a la que se refiere en la sentencia recibida, resulta improcedente por normatividad, ya que establece la Ley de Participación Ciudadana que regula el Plebiscito, Referéndum y la Iniciativa Popular en el Estado de Yucatán, en su artículo 48 fracciones I y II, que no podrán someter a referéndum aquellos actos que versen sobre las materias tributarias, fiscales o financieras y las referencias a la organización y funcionamiento de los Poderes del Estado u organismos autónomos, así como las relativas al Gobierno y la Administración Pública Municipal.

Después de dicha noticia, todo ha quedado en suspenso para los sindicatos, tanto del Poder Judicial como de otras organizaciones de maestros que se ven afectadas por la nueva Ley del ISSTEY.

¡Siguénos en Google News , Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!