Sin sana distancia exigen despensas y dinero a alcalde de Yucatán

Sin guardar la sana distancia, un grupo de personas del municipio de Hunucmá realizó un plantón en el Palacio Municipal para exigir despensas y dinero que prometió el alcalde, José Alberto Padrón Romero.

A pesar de la contingencia por Covid-19, los locatarios del mercado se manifestaron debido a que no tienen ingresos y piden la ayuda prometida para sobrellevar la crisis económica en Yucatán.

Wílliam Uicab Tzab, vecino de Hunucmá, Yucatán dio a conocer que tal evento tuvo lugar el martes a las 4 de la tarde en el Ayuntamiento ubicado en la calle 30 con 31 del citado municipio, donde el alcalde supuestamente atendió a la gente sin sana distancia u otras medidas sanitarias.

“Ahora no solo ese grupo quiere ese dinero sino toda esa gente que hizo un plantón” indicó Uicab Tzab.

El Ayuntamiento de Hunucmá ordenó el martes 21 que para prevenir contagios de Covid-19, los mercados municipales deben cerrar los sábados y domingos, y abrir de lunes a viernes solo de 6 de la mañana a 3 de la tarde.

La medida fue muy criticada por vecinos que señalaron que salen de trabajar de noche y el sábado compran las comidas de la semana.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

Las voces ante petición de sana distancia

Precisamente, el domingo 26 el gobierno del alcalde Padrón informó que “cada determinado tiempo”, como parte de la prevención del Covid-19, se lavó el mercado del Centro y se deberá guardar la sana distancia.

El alcalde que prometió despensas y dinero a locatarios

En respuesta, Felipa Nery Martín Quintal pidió “que funcione el agua potable, en el mercado el agua potable solo en las mañanas está como media hora, nada más; el resto del día no hay; las tuberías que tienen agua no es potable. Cuando es época de calor no hay agua. Se reporta a la directora y no se resuelve nada. En el mercado es necesario mejor y mayor red de agua, algo a lo que nunca se le ha dado atención”.

Te puede interesar: Agresiva campaña en redes sociales contra el covid-19 en colonias de Mérida

Monserrat Balam Uicab, a su vez, indicó: “Debería ser a diario la desinfección, ya que a diario acude la gente a comprar, por eso se vuelve foco de infección, porque no lo limpian las autoridades”.