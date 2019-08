Sin lluvias el último fin de semana de vacaciones en Yucatán

Este fin de semana las lluvias podrían dar un breve descanso a la península de Yucatán, pues las predicciones señalan que los chubascos serán escasos.

Algunas lluvias podrían presentarse durante el fin se semana en el territorio de la Península de Yucatán, debido a la entrada de aire marítimo tropical y la influencia de una vaguada, que se localizará al Oriente del golfo de México

Tras la disminución de las lluvias en la zona el calor continuará con intensidad, causando que las temperaturas sean altas en la región.

Para el ultimo fin de semana de la temporada de vacaciones de verano las predicciones meteorológicas indican que se podrían presentar algunas lluvias y tormentas eléctricas de manera dispersa, debido a la entrada de aire marítimo tropical desde el mar Caribe y golfo de México y la influencia de una vaguada que se extenderá al Oriente de la Península, a más tardar este domingo.

Por su parte las temperaturas alcanzarán valores de entre 35° C y 40° C, con sensaciones térmicas superiores a los 50° C, mientras que las mínimas al amanecer serían de alrededor de los 25° C.

ONDA TROPICAL

La semana entrante se espera que de nuevo una onda tropical genere fuertes lluvias.

INICIO DEL FIN DE SEMANA

Cielo nublado con probabilidad de lluvias ligeras (menos de 5 mm), temperaturas máximas que alcanzarán entre 35° C y 40° C, mientras que las mínimas mañana al amanecer serían de entre 20° C y 25° C.