Sin llegar al Congreso de Yucatán ley que militariza la Seguridad Publica

Diputados de Yucatán se mantiene a la espera de que llegue la ley que mantendrá al ejercito en las calles en materia de seguridad pública, para ser analizada, discutida y votada; y aunque todos coincidieron que no tiene mucho que cambiarse y tropicalizar, porque es un cuerdo que ha tomado la Cámara de Diputados y el Senado, no serán tan rápidos como otros congresos locales.

Cabe recordar que después de ser aprobada por el Congreso de la Unión y Senado de la República, el secretario de gobernación a emprendido una gira en los 32 estados para que esta Ley sea aprobada y no tenga más retrasos, contemplando que solo se necesita la aprobación de 17 Estados para que está ley pueda sea contemplada en toda la nación.

Diputados de Yucatán opinan

Esta iniciativa y la polémica que ha generado mantiene las opiniones divididas en las bancadas del Congreso de Yucatán, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Yucatán, Víctor Hugo Lozano Poveda afirmó que de cambiar los mandos en la Seguridad Publica en la entidad se podría tomar, sería como ir en contra de los resultados que se ha expuesto a nivel nacional en esta materia.

“Hay que analizar los alcances del mismo Yucatán que siempre ha sido ejemplo que con mandos civiles al frente de la autoridad, en materia de seguridad nos ha ido bien y un sentido diferente, sería ser incongruente”, afirmó.

Refirió en lo general no es de su agrado la idea de que mandos militares tomen el control de la Secretaría de Seguridad Publica y las policías de los municipios, sin embargo, dijo desconocer en su totalidad esta iniciativa por lo que se reservó a mencionar que “la seguridad la construimos todos, tanto el ciudadano, autoridades, el ejército, la Mariana Armada de México; entre todos tenemos que trabajar para que en ese sentido sigamos avanzando”, subrayó.

Mientras tanto el coordinador de la bancada del PRI, Gaspar Quintal Parra apuntó que “es necesario que se usen todos los recursos que el estado tiene a su disposición para combatir a los carteles del narco tráfico, lo que no se vale es usar la palabra militarización para asustar a la gente de que nos estamos convirtiendo en una dictadura militar por el contrario poner límites a la actuación de las fuerzas militares es sujetarlas al orden jurídico; es tan absurdo prescindir de sus capacidades para enfrentar al crimen como no permitir que en caso de desastres naturales no se utilicen los recursos con los que cuentan las fuerzas armadas para servir a la población, por lo que nuestro voto será a favor”.

Por su parte el diputado de Nueva Alianza, José Crescencio Gutiérrez González manifestó que respecto a esta iniciativa no hay mucho que hacer en lo local.

“Siempre hemos tenido un gran respeto por las fuerzas armadas, el tema de los mandos es un tema ya se discutió a nivel nacional y los Congresos locales, solo está la postura de aprobar o no aprobarlo, y aunque vamos a analizarlo creo no hay mucho que hacer respecto a la postura que ya tuvo el nacional”, dijo

Mientras tanto Morena, confirmó que defenderán los argumentos del presidente de la república, de los diputados federales y senadores, para que esta ley sea recibida en Yucatán, mencionó Rafael Echazarreta.

Por su parte el PRD, Eduardo Sobrino Sierra detalló que se está viendo que en otros estados están llevando un proceso demasiado rápido “y nosotros creemos que tenemos que analizarlo a profundidad y en ese sentido actuaremos, creo que tenemos que actuar con mucha prudencia ¡sí!, pero entendiendo que Yucatán es un estado que se distingue por su seguridad”, señaló.

Mientras tanto Movimiento Ciudadano se postuló en contra de la reforma al artículo quinto transitorio de la Constitución que prolonga la asignación de las tareas policiales al ejército hasta 2028, “porque no representa una solución al problema de inseguridad en diversas regiones del país y porque desde 2019, cuando se creó la Guardia Nacional, se estableció un plazo para que el ejército regrese a sus cuarteles, que era precisamente el 2024”, detalló la diputada Vida Gómez Herrera.

Dijo que “es una reforma realizada solo para darle gusto al presidente y para justificar más el aumento presupuestal y la permanencia de las fuerzas armadas en las calles. En Yucatán tenemos el mejor ejemplo de que es posible avanzar en seguridad pública sin necesidad de darle al Ejército o Marina tareas de policías. La policía debe ser una institución civil, para no poner más en riesgo los derechos humanos y para que sea totalmente auditable y evaluable por la ciudadanía”, concluyó.

