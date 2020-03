Sin las mujeres no crecemos; son necesarias

En mesa redonda organizada por esta casa editorial, el doctor Felipe Alonso Solís, Coordinador de la Unidad de Posgrado e Investigación de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), Carol Kolozs Fischer, empresario del sector hotelero y restaurantero y Vicepresidente de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, así como el licenciado Ernesto Sonda Castro, Presidente del Congreso del Trabajo, delegación Yucatán y Secretario General del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros en Yucatán, nos comparten sus opiniones al respecto.

El tema que nos reúne es la convocatoria del próximo lunes en el que las mujeres dicen ¡Ya basta ante tanta la violencia!

¿Cuál es tu sentir como dirigente del gremio sindical?

Por instrucciones de nuestro dirigente nacional, Don Víctor Flores Morales, nos sumamos a este movimiento, ya que todas las mujeres que trabajan en las oficinas y en el sindicato de ferrocarrileros de todo el país podrán no asistir al trabajo. Estamos de acuerdo con este movimiento porque no han sido escuchadas por las autoridades, después de tantos homicidios que ha habido y la violencia registrada contra la mujer. Todos los varones tenemos una madre, esposa e hijas o hermanas y estamos de acuerdo en que ya no se cometan más delitos contra las mujeres. Con este movimiento las autoridades escucharán sus demandas y deberán ponerle atención.

¿Cómo representante del sector hotelero y restaurantes, en donde la mujer tiene una gran participación?

Es correcto. En grupo Rosas & Xocolate tenemos un aproximado de 120 empleados y aproximadamente el 40% son mujeres. En particular he trabajado con mujeres toda mi vida. Hoy día en la empresa, en la gerencia del grupo la mujer ya tiene puestos importantes. En particular tenemos gente que empezó como recepcionista en la hotelería y hoy en día son las directoras de administración y finanzas de las empresas. Pero esto no es exclusivo de México, en Latinoamérica también sucede y estamos hablando de un tema psicológico en el comportamiento del hombre. Tanto en México como en Latinoamérica se han violado en los en los últimos 100 años los derechos de la mujer.

Esto no es algo nuevo, me sorprende que estando en el Siglo XX seguimos hablando de un tema que debió haber sido resuelto hace muchos años. Nosotros en grupo Rosas & Xocolate estamos apoyando la causa totalmente porque queremos que se escuche la voz de las mujeres y se debe de buscar una forma y una estructura que permita comenzar a concientizar a la gente sobre este tipo de actos para que tomen cartas en el asunto las autoridades.

¿Doctor Felipe, cómo especialista y hablando de la participación de la mujer en la economía familiar, empresarial e industrial que nos puedes compartir?

22 millones de mujeres impulsan la economía de México

Es indudable que la presencia de la mujer en el aparato productivo es importantísimo, basta saber que el 43% de la planta productiva son mujeres. Es decir, que del personal ocupado que equivale a 22 millones de mujeres las cuales generan aproximadamente 27 mil millones de pesos diarios hablando de la economía formal y si queremos medir cuál es el impacto ahí tenemos una aproximación.

Desde el punto de vista económico esto es una de las desigualdades que maneja la economía y es que la mujer en estas cifras que son del Observatorio Laboral del Salario y Trabajo Digno señalan que sólo el 33% está remunerado por eso en estas actividades se puede ver la desigualdad de la mujer en la economía.

Hay datos en donde se menciona que la mujer gana en promedio hasta un 15% menos que el hombre desempeñando las mismas funciones, ¿Qué se requiere para reducir esa falta de igualdad?

Esto tiene que ver con cultura, con mejores oportunidades y con un mercado en una economía que no valoriza igual a hombres y mujeres. Los resultados que tenemos hoy son exactamente menores a los del hombre ya que en promedio en la mayor parte de los países en América Latina, aunque no tengo las cifras, no me equivoco en decir que el salario de la mujer es menor al del hombre por una cuestión de políticas públicas.

Violencia contra las mujeres es multifactorial

¿Cuáles son los factores que generan esta violencia?

Carol Kolozs.- Te voy a dar mi opinión como una persona que ha vivido fuera del país más de 40 años, tiempo que radiqué en Estados Unidos aunque soy mexicano. En Estados Unidos también vemos estos temas, pero no de la manera que lo estamos viviendo en México, cuando vemos la violencia que se lee a diario en el periódico experimento un sentimiento particular porque se trata de un tema de educación, de un tema cultural del cual hemos referido ya en varias ocasiones en este foro. El hombre nace con un sentido de que tiene derecho de generar violencia hacia la mujer porque él puede dominar y controlar a una mujer a través de la violencia.

Tenemos el caso en México de un divorcio de un señor educado en Estados Unidos, es de origen mexicano y llegó a ser el director general de Amazon en México y mandó a matar a su mujer. Es una persona que en un momento dado agarró un bat y golpeó a su mujer; ella decide divorciarse y al salir del juzgado en camino al aeropuerto unas personas en motocicleta la asesinan a balazos. Estamos hablando de una persona económica y socialmente del nivel más alto que puede haber.

Es un tema fundamentalmente de cultura, del machismo que viene de una sociedad en donde la educación tiene un tema relevante. Habría que ver en dónde viven estas personas, qué elementos les rodean, qué cultura tienen. Entonces es un tema muy complicado.

No se necesita ser especialista para darse cuenta cuando un juez pone en libertad a personas que han cometido delitos evidentes, en la parte legal existe un gran vacío

¿no es así líder?

Ernesto Sonda.- Aunque tengamos leyes para defender los derechos de las mujeres si los jueces no la aplican como debe ser, de nada van a servir. Está claro si el homicidio, la violación y un juez deja en libertad al agresor entonces de nada sirve. El Congreso de La Unión debería crear leyes más severas para que hagan copartícipes a los jueces. Es decir que si un juez deja en libertad a un violador o un asesino y esta persona reincide, el juez debe ser corresponsable porque de haber aplicado la ley quizá hasta se hubiera evitado una segunda agresión.

Vemos cómo se han dado casos de que han tenido de víctimas hasta bebés de meses, entonces de qué sirve mandarlos a la cárcel a los agresores si a final de cuentas la sociedad en general los mantiene, porque comen tres veces al día. Entonces no hay un castigo ejemplar incluso vemos casos en los que más tardan en entrar que en estar afuera.

En el caso específico de una violación, se necesitan leyes como la castración, eso sería una ley federal que haga el agresor lo piense dos veces y esto puede disminuir la cantidad de homicidios que vemos diariamente en la prensa o violaciones.

En la parte económica se dan casos en donde la mujer supera al hombre en cuestión profesional y de ingresos.

¿Esto será un factor que en un momento dado facilite la violencia de la que estamos hablando?

Felipe Alonzo.- Las reglas del juego de nuestra economía son reglas que no valoran el trabajo de la mujer. Es decir, son reglas culturales. La definición del trabajo es una actividad física que genera un bien. Y volvemos al punto de partida, es cultura. Tuve la oportunidad de estudiar en España y me llamó mucho la atención de una ley que consistía en que el Estado le paga a las mujeres por el cuidado de los padres y de los hijos que tuvieron algún problema de discapacidad, ya que de no hacerlo el Estado tenía que absorber este costo. En México nuestras propias reglas del juego marcan lo que tenemos. Hoy en día ha evolucionado este tema, pero hace falta mucho camino y hacer hincapié en este tipo de situaciones porque en economía la mujer trabaja dos veces más que el hombre. Literalmente en su trabajo y en la casa, pero la propia economía no lo remunera. Y esto es un juego que la sociedad debe valorar porque la mujer tiene mucho más retos que el hombre en el mundo laboral.

¿El hombre también sufre de violencia?

Felipe Alonzo.- Todo ser humano puede sufrir de violencia. Reconocemos que en América Latina tenemos una sociedad machista y que la mujer se enfrenta a más problemas y más casos de violencia.

Carol Kolozs.- La violencia desgraciadamente es parte del ser humano. En México tenemos una gran evidencia, ya que hay más muertos, mira estuve en la guerra de Vietnam un año y en los siete años de esa guerra murieron 57 mil soldados. En este año o en lo que va del año pasado ya tenemos 32,000 muertos por violencia. Entonces estamos en una guerra o no estamos en una guerra. Lo que pasa es que la violencia del hombre es diferente a la de la mujer; hay que tener conciencia de esto, ya que la violencia de la mujer se da en muchos sentidos, no sólo en la parte física sino también psicológica y es un tema que debemos cuidar porque la consecuencia es similar.

La violencia en el hombre es totalmente distinta

Porque estamos expuestos a otro tipo que no tiene nada que ver con la pareja, pero al revés si hay mucha violencia física y psicológica cuando se trata de violencia con la mujer.

Ernesto Sonda.- Siento que sí hay violencia pero es menos visible, ya que en el caso de la mujer hay denuncias y en el hombre, precisamente por ser una sociedad machista.

¿Qué creen que pueda suceder después del lunes?

Ernesto Sonda.- Definitivamente el lunes será un día muy importante y que creo que puede suceder después. Deseamos que las autoridades den el valor a este movimiento, es algo inédito porque nunca había pasado pero si retomamos que en la población el 52% son mujeres y no verlas en la calle va a generar una reacción seguramente. Hay mujeres que manejan el transporte público, el metro, aviones, etcétera. Las autoridades deberán tomar cartas en el asunto y legislar en materia para defender a las mujeres y aunque tenemos leyes que se deben aplicar desde ahorita, tienen que ser aplicadas con rigor y severidad porque el gobierno ha sido omiso ante muchos asesinatos, feminicidios y homicidios. Siento que sí habrá un cambio y no será de la noche a la mañana, pero paulatinamente esto tendrá un impacto enorme ante la sociedad y además no va a ser la primera vez que lo hagan. Felicito a las mujeres porque toda la vida nos hemos organizado para crear ONG´s, Sindicatos, Partidos Políticos y esta vez por equidad de género tienen toda la razón para hacerlo.

Carol Kolozs.- Lo que puede pasar es desde nada, como en muchas ocasiones pasa en este país. Tenemos muchos grupos que levantan la voz y se unen para tratar de cambiar leyes o generar conciencia en la sociedad pero desgraciadamente no pasa nada. Este es un papel particular y aquí tenemos dos caminos lo que dijo Ernesto, aplicar las leyes que hay en día es fundamental; la legislación existe y más que nada lo que se debe que hacer porque vivimos en un país democrático en donde las mujeres tienen una fuerza política muy importante y cuando llega el momento de votar tienen que pensar realmente en quién va a representar sus derechos, tienen que ejercer su voto con individuos, tienen que identificarse con personas que pueden llevar este tema a un cambio fundamental y cultural y legalmente hablando en el país éste es el tema más importante hoy en día porque el camino es largo.

Lo único que ocurrirá el día 9 es que vamos a tener en evidencia un tema delicado...

importante para la mujer y lo va a demostrar este lunes y a partir de esto veremos si las autoridades por un lado y la mujer por otro lado debe seguir trabajando en este camino para eventualmente llegar al objetivo.

Felipe Alonzo.- Hay mucho por hacer y sobre todo si hablamos de un cambio cultural y educativo lleva mucho tiempo. Algo que me tocó vivir en España es que los anuncios de las televisoras no muestran a la mujer haciendo el aseo, muestran al hombre. Este tipo de anuncios de productos de limpieza me llamaban la atención porque no aparecen mujeres y se trataba de una ley que prohibía el estereotipo, ya que los niños desde pequeños ven en la televisión a través de los anuncios ¿quién limpia la casa? la mujer, ¿quién cuida a los niños? la mujer ¿quién cocina? la mujer, por lo tanto me llamó la atención esta ley que evita los estereotipos por medio de la publicidad.