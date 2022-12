Simulacro en Progreso causa pánico a turistas

Lhanli Perez, es una turista extranjera que visitó el puerto de Progreso y compartió su reacción ante el simulacro realizado por las fuerzas armadas de México.

En el reel se puede ver como elementos de la marina disparan a un presunto delincuente y en ese momento se escucha un grito de sorpresa de la turista que está captando todo en video.

Se puede escuchar mientras se escucha el sollozo de su hija, mientras se lleva a cabo el simulacro.

Cabe mencionar que este video estuvo acompañado de un texto:

‘Like I was so surprised they are doing this in one of the tourist destinations in Progreso!’