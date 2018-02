Silencian a aspirantes en Yucatán

aspirantes en Yucatán

Con las normas aplicadas por el Iepac, durante el período de “intercampañas” del 12 de febrero al 29 de marzo, los partidos políticos, sus precandidatos y aspirantes no podrán exponer al público, sus plataformas electorales, ni llamar al voto en actividades de proselitista, políticas y electorales.

POR RADIO Y TV

En los 46 días, de silencio o ‘veda’ solo les estará permitido a los partidos políticos, el acceso a los tiempos pautados en radio y la televisión, de manera igualitaria y solo para la difusión de sus mensajes genéricos.

No podrán celebrarse debates entre los precandidatos, candidatos, partidos políticos y coaliciones, quedando a salvo las garantías fundamentales establecidas para el ejercicio de la libertad periodística, los programas de opinión y las mesas de análisis político.

Los medios de comunicación si podrán realizar entrevistas y difundir piezas noticiosas sobre los partidos políticos, precandidatos y candidatos postulados, con respeto absoluto a la equidad y a las disposiciones sobre la compra o adquisición de tiempo aire en la radio y la televisión.

Los Consejeros Electorales del Iepac, exhortaron a todos los actores políticos a respetar estas normas a fin de no exponerse a alguna sanción. “A partir del lunes 12 de febrero y hasta el 29 de marzo, no se puede hacer promoción de campañas políticas, no se puede”, advirtieron.

¿QUÉ SE PUEDE HACER?

Aparecer en medios de comunicación y dar entrevistas, sin llamar al voto y plantear propuestas.

Usar sus redes sociales, pero sin llamar al voto.

Acudir a foros sin promoverse.

¿QUÉ NO PUEDEN ?

Incluirse en spots.

Llamar al voto.