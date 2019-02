Siguen los problemas en un kínder del poniente de Mérida

El año pasado, el plantel preescolar “Un Mundo Feliz”, ubicado al poniente de Mérida, se vio envuelto en problemas por un presunto desvío de recursos por parte de la ex directora, Yara Georgina Ortega Lezma; ahora, los estragos se siguen dando, con el movimiento del personal y de la directora.

El comité de padres de familia, junto con otros tutores, indicó que el lunes pasado la directora asignada para este ciclo escolar, Ana Josefina Sánchez Cordero, fue despedida sin argumentos, pues a la Secretaría de Educación Pública (SEP) no le gustó que destaparan dicho caso en septiembre de 2018.

Aunado a ello, señalaron que en el salón de primer grado, durante todo este tiempo, hubo cuatro cambios de maestra, y la última que dejaron, María de Jesús Flores Torres, en octubre, querían que se quedara, pero la SEP les dijo que no había recursos, por lo que bajaron a Juana Candelaria Tun Caamal, quien tiene base y que fue acusada por los “papitos” por descuido y maltrato.

“Ella incurre en maltrato verbal contra los niños, ellos lloraban. Había descuidos, accidentes, se le salían, no estaban de acuerdo. Entonces viene una ola de quejas de los papitos y la directora (Ana Josefina) los presenta y de repente la mueven, sin decirnos nada”, dijo la licenciada Ofelia, quien señaló que Patricia Eugenia López Castillo, directora de Educación Inicial y Preescolar de la Secretaría de Educación de Yucatán (Segey); Patricia Sosa Díaz, asistente de la dirección y Teresita de la Cruz Rodríguez Ortiz, Jefa del departamento de Servicios Educativos de Preescolar, no han dado respuesta.

Agregó que: “En la última reunión que tuvimos, el 18 de diciembre, nos aseguraron que ya no habría cambios, se les pidió y externó en todo momento nuestra inconformidad porque queríamos que la Maestra María de Jesús se quedará para no afectar más a los niños, pero no nos hicieron caso”.

Los progenitores quieren para sus pequeños un kínder limpio, bonito, que se respire tranquilidad y buen ánimo para su buen desarrollo y bienestar. “El hecho de luchar y defender una buena maestra es porque ellas marcan una parte del desarrollo y futuro de nuestros hijos. Por eso nuestra obligación es velar por su bienestar. Con tanto cambio e inestabilidad, en ese preescolar se violan los derechos de los niños, según los Artículos 15 y 43”.

Éstos últimos mencionan que: niñas, niños y adolescentes deberán disfrutar de una vida plena en condiciones acordes a su dignidad y en condiciones que garanticen su desarrollo integral, así como a vivir en un medio ambiente sano y sustentable, y en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, espiritual, ético, cultural y social, respectivamente.

Los quejosos, el pasado 29 de enero, metieron un documento a Derechos Humanos, y por eso movieron a la acusada, quien en ningún momento “dio la cara”. “Una manchita más al tigre se agrega, pues ahora mandan al colegio a dos maestras más, las cuales ya están laborando”.

“Es obvio que las autoridades de la SEP están coludidas, yo no sé qué tapan, no sé qué estén metidos en el presunto desfalco o demás, pero la voz y la preocupación de los papás por los niños, no les interesan”, se comentó.

Ante esta situación, los padres de familia piden una audición con calidad de urgencia con la Secretaria de Educación, Loreto Villanueva Trujillo.

_Kattia Castañeda