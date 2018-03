Siguen las muertes de peatones, muere hombre en Progreso

Tan solo el fin de semana en un día dos personas murieron atropelladas

FIN DE SEMANA DE PEATONES ATROPELLADOS

Muere un peatón más murió atropellado por un tráiler esta mañana en calles del puerto Progreso, en plena temporada vacacional. El fallecido cruzaba la calle, cuando fue alcanzado y atropellado por la pesada unidad. No se ha identificado a la víctima que vestía pantalón de mezclilla, camiseta azul, sandalias y cargaba una mochila del mismo color que sus ropas. Testigos del mortal atropellamiento dieron aviso a la Policía Municipal cerraron la vía para las diligencias de rigor del levantamiento del transeúnte que tuvo un trágico fin. El cobarde conductor de la unidad que atropello al hombre se dio a la fuga y no se hizo responsable de sus actos.Una mujer oriunda de Campeche, atropello el sábado a un hombre que fue embestido y por la fuerza del golpe llegó hasta el monte, atravesando intempestivamente la vía de rodamiento. Otro atropellamiento; un indigente se atravesó intempestivamente por la calle y fue atropellado por una camioneta en una colonia del sur de Mérida. El viernes se registró un trágico accidente, en la calle 24 con 17 de la colonia Chuburná de Hidalgo, donde se impactaron una combi de pasajeros y un Altima que no respetó una señal de alto.