Sigue la “ola” de robos en mercados de Mérida

Sigue “ola” de robos en mercados de Mérida.

Locatarios de los mercados San Benito y Lucas de Gálvez del centro de Mérida se encuentran molestos, ya que en el lugar recientemente han ocurrido robos, aunado a que casi todos los días se dan los llamado “robo hormiga”; ante ello, exigieron a las autoridades una solución, ya que el sistema de vigilancia es ineficiente, además de que sospechan de que éstos elementos están inmiscuidos en este tipo de delito.

El más nuevo hurto fue esta semana en uno de locales del centro de Mérida al presidente de la Unión de Baratilleros, Ángel Enrique Sánchez Dzul y su hermana, María Dolores Guadalupe; ellos al llegar al establecimiento que usan como bodega, se percataron que hacía falta mercancía, ya que llevan un control.

Al percatarse que no tenían varias imágenes, de inmediato dieron a conocer el hecho a las autoridades e interpusieron una denuncia que quedó establecida con el folio UNATP33-GB/1335/2018 y les comentaron que le iban a dar un seguimiento. Cabe mencionar que el local de un costado igual trataron de forzar la puerta metálica, pero no lo abrieron.

“No es primera vez que hay robos aquí. Mi hermana me dijo que el negocio de atrás fue abierto porque faltaba mercancía, entonces fuimos a indagar qué pasó y me dice la señora de a lado que su pasador estaba forzado, pero a ella no le abrieron, solo el de nosotros. Hablamos con el administrador Juan Antonio Sánchez sobre la vigilancia, pues los únicos que se quedan en la madrugada son los cuidadores, y le pedí que se averigüe entre ellos si vieron algo y todavía está en investigación”, comentó.

De acuerdo con Guadalupe, las figuras que se llevaron eran de ambar y son las más costosas, pues su precio va desde los 800 pesos a mil. Su perdida en total fue de aproximadamente cinco mil pesos.

Algunos de los locatarios afectados han denunciado los robos ante las autoridades de justicia, quienes les han dicho que investigarán para dar con los autores.

El titular de dicho organismo y que es representante de los comerciantes de dichos lugares de Mérida, comentó que aparte de esto, han ocurrido otros robos donde han levantado cortinas. “Y los únicos que se quedan (en los mercados de Mérida) son los vigilantes, no puede ser que no se den cuenta; lo que me dijo Juan es que han despedido a dos por cosas indebidas, entonces sí pedimos a las autoridades que se manden gente capacitada, adiestrada y con honorabilidad para que cuide el interior de los mercados”, mencionó.

En entrevista con varios vendedores de los mercados de Mérida, éstos mencionaron que están cansados de toda esta situación, ya que casi todos los días alguna persona les roba ya sea producto, dinero o comida, y los vigilantes no hacen nada, así como la policía.

Igualmente, dijeron que no tiene caso que hagan una denuncia porque al final, no detienen a nadie y si lo hacen, en un rato ya lo soltaron. Además, comentaron que malgastan tiempo y efectivo al realizarlo, dejando así impune muchos casos.

“Hay muchos que no denuncian, porque el robo es de 100, 200 o 300 pesos, mencionó”.

Finalmente, Sánchez Dzul dio a conocer que en lo que va del año se han registrado entre seis y siete robos. Algunos han procedido y otros no ante las autoridades, pero al día hay al menos un atraco en los mercados de Mérida.

Delito impune

De acuerdo con los quejosos, al día se produce uno o dos robos, sin embargo, el 90 por ciento no se denuncia por falta de confianza ante las autoridades locales.

_kattia castañeda