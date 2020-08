Sigue el maltrato animal en Yucatán: buscan ayuda para gatitos agusanados

Continúan los casos de maltrato animal en Yucatán y eso es en diversos municipios; ahora un par de gatitos fueron rescatados por la organización ‘Huellitas de Amor Mérida’ y tenían hasta gusanos en sus patitas, por lo que ahora buscan la solidaridad de los ciudadanos para ayudarlos mientras alguna familia los adopta.

En sus redes sociales oficiales, la organización que rescata mascotas abandonadas y las ayuda a conseguir hogar busca el apoyo de los yucatecos para tales gatitos que ya se encuentran en recuperación gracias a su equipo de médicos veterinarios que también aportan sus conocimientos en Mérida.

Los gatitos tenían ya gusanos

Huellitas de Amor publicó: “hoy es día de visitar a estos dos bellos gatitos, que están con todas las ganas de vivir, ayer llegaron con temperatura baja, deshidratados y en muy malas condiciones ambos tenían gusanos que ya se los estaban comiendo vivos, no hubiesen vivido ni un día más en la calle”.

Buscan ayuda ante el maltrato animal

Ante tal anuncio, los comentarios no se hicieron esperar y lamentan que en Mérida y todo Yucatán se registre demasiado maltrato animal como ya ha reportado LA VERDAD NOTICIAS en todos sus canales de información.

A uno de los gatitos le amputaron una pata por la gran infección

Y por si fuera poco, a uno de los gatitos le amputaron una pata porque ya olía a podrido y estaba en muy malas condiciones y si la dejaban la infección podría ir subiendo más y poner en riesgo su vida.

“Los gatitos no tienen ayuda, nos incluimos somos perrunas pero como dejarlos morir, por favor les suplicamos que no nos dejen solas, pueden donar 10, 20 30 que no les dé pena. Todo ayuda”, publicaron tras mostrar las imágenes del maltrato animal.

Dieron a conocer que entre las urgencias está conseguir latas de leche royal para ellos, no otra. “Necesitamos esta porque tiene muchos nutrientes y los ayudará a su recuperación ahora tienen antibióticos también pueden donar latitas gato recovery, nos urge mucho nos cuestan 56 a partir de 12 piezas”.

¿Quieres ayudar?

DONA OXXO BANCO BANAMEX

Tarjeta de Débito5204 1653 3384 5992

Datos transferencia

Banco BANAMEX,

Cuenta 8111911554

CLABE 002910701265523256

PayPal:huellitasdeamormerida@gmail.com