Severa crisis tronará a los empresarios

El presidente de la Coparmex-Mérida, Fernando Ponce Díaz, consideró que la postura del Gobierno Federal al sector empresarial por el impacto de la pandemia de Covid-19 llevará al cierre de firmas en todo el país, puesto que muchas pequeñas, medianas y micro compañías tendrán que cerrar o despedir empleados, en tanto que el investigador y economista de la Uady, Santiago Alamilla Bazán, explica los desaciertos de la estrategia del Presidente Andrés Manuel López Obrador como la antesala a una severa crisis.

¿Qué tan diferentes son la economía familiar y la economía nacional?

La economía nacional no es diferente de la doméstica, ante esta crisis las familias no estarán percibiendo sus ingresos de manera normal ya que la mayoría de las actividades se encuentran suspendidas, es decir los negocios no están recibiendo ingresos y por lo tanto tampoco pueden hacer frente a sus obligaciones, entre ellas los impuestos, que tampoco podrá pagar porque éstos dependen de lo que ganen o de lo que vendan, así que no es cuestión de si son buena onda, o de si el presidente se los pide con cariño, simplemente si no hay ingresos no hay de donde puedan salir los dineros `para cubrir sueldos y demás gastos.

¿Esto significa falta de estrategia económica?

Esta situación ha puesto de manifiesto el desconocimiento del proceso económico por parte del presidente de la República. En la mañanera del 1 de abril repitió de nuevo que no podía dar estímulos fiscales porque entonces cómo le iba a dar sus pensiones a los adultos mayores… No entiende que la contracción económica implica precisamente eso, si antes recibías mil pesos, ahora recibirás menos dependiendo el tamaño de la crisis y si las empresas no ganan, el gobierno tampoco recauda. No es cuestión de que si los empresarios son o no solidarios, socialmente responsables o amigos de la T4, son simples sumas y restas: Si no hay ingresos para las empresas tampoco habrá ingresos para el gobierno.

¿Qué papel juega el precio del petróleo en esta situación?

Nuestro estado mexicano sigue petrolizado, a pesar de que durante los años de gobiernos “neoliberales” como les llama el mandatario, se hicieron muchos esfuerzos para que la captación de recursos orientados al gasto e inversión pública se diversificaran, sigue siendo el petróleo el principal elemento fiscal que mantiene el aparato burocrático funcionando. Esto resulta muy importante porque desde los años 80 no se tenía un precio tan bajo del barril, lo que resulta en un ingrediente más en esta crisis que se avecina, la recaudación caerá porque no hay actividad económica y los ingresos petroleros también porque está a diez dólares el barril mexicano, esta situación inevitablemente genera un boquete en las finanzas públicas que forzosamente obligará al gobierno a priorizar el gasto, reconsiderar la inversión y, aunque no lo quiera el presidente, recurrir al financiamiento para reactivar el ciclo económico.

¿Por qué no hay apoyos fiscales como han pedido los empresarios?

La negativa de AMLO a generar un paquete fiscal de ayuda a las empresas y empresarios pone al descubierto su rudimentario entendimiento de los fenómenos económicos, su visión se quedó en los años setenta donde el estado era el principal motor de la economía, y que a la postre no pudo sostenerse en los años ochenta, generando una crisis nacional que provocó que los usos y costumbres de la política evolucionaron con la salida de los políticos del poder para dar cabida a los tecnócratas; los “neoliberales” como les llama. El presidente no logra entender que aún con todos los errores y corrupción que le achaca a aquella visión de estado, por mucho fue la tabla de salvación para un país que se administraba como él lo está intentando ahora, regresando a fórmulas ya desgastadas cuya probada ineficiencia causaron la crisis nacional que dio pie a los procesos que culminaron con la salida de su partido de entonces, el PRI, de los pinos.

¿Por qué se debería apoyar a las Pymes?

El 98 por ciento de las empresas de México son micros, pequeñas o medianas; son organizaciones que luchan todos los días para mantenerse a flote y aunque sean creyentes de la transformación del “prejidente” no tienen manera de sostener un negocio cerrado y seguir pagando salarios completos, prestaciones sociales e impuestos. Urge que la federación entienda que apoyar a las empresas es proteger los empleos y cuidar éstos es salvaguardar a las familias y la paz social.

¿Qué podría hacer el Gobierno Federal en un plano ideal?

López Obrador dice que “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre” y las circunstancias le están dando la oportunidad de oro de demostrar que sus lineamientos son más que palabrería, en estas condiciones el estado debe condonar las cuotas obrero – patronales, de seguridad social de los trabajadores, de las empresas obligadas a cerrar, decretar de utilidad pública el internet mediante la condonación de los servicios domiciliarios por este concepto así como la exención del pago de la energía eléctrica, de las empresas privadas que prestan este servicio; suspender los cobros del Infonavit a los derechohabientes, aplicar en la CFE lo mismo que se hace en los casos de huracanes, ya que la gente está obligada a estar en sus casas lo que generará mayor consumo, suspender la tarifa DAC en la contingencia, condonar el 50% del consumo excedente de energía eléctrica domiciliaria y el otro 50 por ciento diferirlo en los 6 recibos del año 2021, condonar a los sistemas estatales y municipales el importe de la energía eléctrica para los servicios de agua potable y diferir la facturación del alumbrado público de los meses de la contingencia en la facturación de 2021.

¿Cuál es el sentir del sector patronal ante el mensaje del Presidente?

Lo que pudimos apreciar tuvo poco o nada de extraordinario en cuanto apoyos a las empresas y la conservación de empleos se refiere, y como lo dijo nuestro presidente nacional de Coparmex, fue una pieza de divulgación ideológica, embistiendo fantasmas del pasado.

Ni una palabra sobre aplicar descuentos en el servicio de energía eléctrica. Nada sobre facilidades en el pago de las cuotas del IMSS. Cero apoyos económicos directos para el sostenimiento de las nóminas de las empresas, entre otros más que se esperaba se anunciaran.

¿Tienen la esperanza de que se modifique esa postura?

Nos debe quedar claro entonces, que al menos por el momento y por increíble que pueda parecer, las empresarias y los empresarios mexicanos no podemos esperar apoyo alguno extraordinario o emergente por parte del Gobierno Federal ante la grave situación que estamos viviendo, aunque como organismo empresarial no claudicaremos y seguiremos con nuestras válidas exigencias. Cuenten con eso.

¿A nivel local si hay apoyos?

El Gobierno del Estado, dentro de su ámbito de competencia y posibilidades, ha tomado medidas, esas sí de carácter extraordinario, en apoyo a la salud y a la economía de nuestras familias, de los trabajadores y de los empresarios. Sin embargo, es justo decir que su plan de acción se quedó a la mitad al no haberse aprobado en el Congreso del Estado, el crédito de $1,728 millones que solicitó para obras de infraestructura.

Aunque entendemos los procesos y tiempos legislativos, desde aquí reiteramos el llamado a nuestros diputados locales a que analicen de nueva cuenta dicha solicitud de autorización para contratar un crédito que de aprobarse generará miles de empleos directos e indirectos, según lo dicho por el Gobierno del Estado, y una importante derrama económica que ayudará a levantar nuestra economía una vez que toda esta contingencia haya pasado.

¿Qué hacer para evitar la debacle?

Ante los desafíos que nos está tocando vivir es momento de hacer emerger nuestro liderazgo y la unión que siempre ha caracterizado al sector privado de Yucatán. Junto con nuestros colaboradores de vale cansarse; se vale una pausa; se vale sentirse saturado; se vale distraerse; lo único que está prohibido es rendirse.