Servidores de la Nación trafican con programas sociales del presidente

Pequeños y micro pequeños productores del campo, así como pequeños criadores de ganado en Yucatán denunciaron que un grupo de los llamados servidores de la nación que dependen de la Secretaría del Bienestar que encabeza Joaquín Díaz Mena en Yucatán aprovechan sus funciones para beneficiar a parientes, amigos y excluir de los programas sociales a los verdaderos campesinos.

Servidores de la nación en Yucatán obedecen a los intereses de delegado Joaquín Díaz

Luego del desastre en que dejara el campo yucateco el paso de las tormentas Amanda y Cristóbal, los productores primarios no sólo claman ayuda al gobierno del estado, sino que exigen prontitud y transparencia en la entrega de los millonarios recursos que el presidente Andrés Manuel López, destina para los programas sociales como sembrando vida y créditos a la palabra.

Pero de acuerdo con lo mencionado por Guillermo Cahuich Durán, representante de los productores de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (Unta), existe un grupo de “servidores de la nación” que hacen todo lo contrario a las indicaciones del presidente de la república.

Hasta la fecha están fuera de los programas de Sembrando Vida y Crédito Ganadero a la Palabra, cientos de campesinos de las comunidades rurales de Yucatán que ahora se encuentran en un desastre ambiental y económico por las recientes inundaciones.

Mujeres rurales, jóvenes y pequeños empresarios; emprendedores de pequeñas empresas como taquerías, tiendas de abarrotes, fondas, talleres, etc. están excluidos de los programas de bienestar como son Sembrando Vida, Producción de Bienestar, Construyendo el Futuro, Tandas y Créditos a la Palabra, lo que ocasiona odio y división entre los pobres y poniendo en riesgo la paz social en los ejidos y comunidades rurales pues con estos vicios que tienen los servidores de la nación violan el espíritu de los programas sociales del presidente y su lemas de campaña de no mentir no robar no traicionar y primero los pobres.

Pidieron que se les de prioridad a los campesinos y productores y cese el tráfico de influencias para amigos y parientes con los programas del bienestar, para cumplir con lo ordenado por el presidente Amlo.