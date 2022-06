Semefo contradice a SSP por muerte de detenido en Yucatán

Tras la muerte de José Novelo Pech, hombre originario de Dzitya que fue detenido por la Policía Estatal el pasado viernes, familiares del occiso y autoridades de la comisaría de Mérida, denunciaron que hubo negligencia por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Yucatán.

Graciela Pech Chi, hermana del fallecido, reveló que las autoridades estatales notificaron a la familia del fallecimiento del hombre de 45 años, cerca de la medianoche del viernes. En ese momento, la SSP señaló que tenía media hora sin vida y que falleció a causa de un paro cardiaco.

No obstante, indicó que cuando les fue entregado el certificado de defunción del Servicio Médico Forense (Semefo), éste decía que José perdió la vida desde las 19:30 horas y que había muerto por neumonía, contradiciendo lo informado por la Secretaría.

Asimismo, Pech Chi dijo que cuando revisaron el cuerpo de su hermano, antes de que éste sea velado, notaron moretones en brazos, pecho, costillas y rostro, los cuales no tenía antes del momento de su detención.

“Sí tenía raspones en la cara, porque él tomaba mucho y se caía, pero morenotes como esos no”, añadió.

No lo vieron en la celda

José fue detenido por elementos de la Policía Estatal en la comisaría de Dzitya, momentos antes de su muerte

Por su parte, el Comisario Municipal de Dzitya, José Carlos Alfredo Cuá Pool, señaló que Novelo Pech fue detenido a las 10 de la mañana y para las dos de la tarde aún no era ingresado a la cárcel pública de la SSP.

“Yo considero que las patrullas tienen cámaras, tienen radios y desde el momento que agarran a un detenido, lo están llevando a la Secretaría y ya deben de dar informes, saber en cuánto tiempo llega. Yo a las dos de la tarde me quité y no me dieron ninguna información, tampoco lo vi”, expresó.

Dijo que desde el momento de la detención, explicó a los elementos de la unidad 6078 del sector norte, que la persona padecía de sus facultades mentales y otras enfermedades, por lo que tenían que hacerse responsables de realizarle una valoración médica y cuidar de su integridad.

“En ese momento no sé si lo valoraron en que lo metieron a la celda, si es que estuvo en la celda, porque no puedo decir que sí estuvo, porque en ningún momento lo vi”, recalcó.

Ambos solicitaron que se haga justicia y se investigue a fondo lo sucedido en torno a la muerte de José, quien fue detenido la mañana del viernes, tras ser denunciado por una mujer, ya que se disponía a orinar en la vía pública.

Tras su deceso, la SSP emitió un comunicado mediante el cual informó que el hombre que cumplía un arresto administrativo, presentó síntomas de paro cardíaco y fue trasladado al hospital, en donde se diagnosticó su fallecimiento.

“A las 19:25 horas, mientras estaba en una celda junto con otros detenidos también por faltas administrativas, dio muestras de no sentirse bien, fue valorado por médicos de la corporación que ordenaron su traslado inmediato al hospital, de lo cual se hicieron cargo paramédicos de la ambulancia Y-24”, afirmó la corporación.

El caso se suma a otros que involucran a la Policía Estatal de Yucatán, como el de José Eduardo Ravelo, joven veracruzano que perdió la vida el 3 de agosto de 2021 en Mérida, tras su detención en el centro histórico.

Aunque al principio se acusó de su muerte a elementos de la Policía Municipal, posteriormente la Fiscalía General de la República (FGR) determinó que había motivos para sospechar de miembros de la SSP, como causantes de la muerte de “el güero” de 21 años.

