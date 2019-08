Semarnat se “Burla” de asociación civil

Por su cuenta realizaron estudios y probaron la problemática por la que atraviesa el estado de Yucatán en relación al agua contaminada con la que cuenta, por lo que se dieron a la tarea de meter escritos y solicitar ayuda de las autoridades tanto estatales como federales para solucionar el problema que pone en riesgo la salud de los yucatecos, meses después reciben respuesta de la dependencia federal, solo que no la que esperaban.

“Nosotros probamos la presencia de pesticidas agrícolas en el subsuelo y de la fecalización del manto freático hasta a 10 metros de profundidad en Mérida y pedimos ayuda a las autoridades pertinentes y hoy muchos meses después recibimos respuesta que nos sorprende mucho al no ser lo esperado, la Semarnat nos envió nueve hojas con diversos artículos en los que se explica lo que debería de haberse realizado y no se hizo, realmente es una burla, una tomada de pelo, pues creen que nos vamos a apantallar con tanto artículo, nosotros somos inteligentes y queremos una respuesta inteligente: queremos saber qué está haciendo Semarnat para combatir la cancerinación producida por el uso de pesticidas en la Península de Yucatán” menciono el ingeniero químico Humberto Reyes Montiel, miembro de la asociación.

Mencionó que la secretaria de medio ambiente esta obligada a tomar medidas para sanar el agua en Yucatán, donde hay mal manejo de los envases de productos químicos (pesticidas), 30 de ellos prohibidos, a pesar de que internacionalmente solo se autoriza el uso de dos o tres de ellos, en Yucatán no se prohíbe ninguno, por lo que esta la aparición de casos de cáncer cervicouterino y hasta contaminación en la leche materna en habitantes de poblaciones dedicadas a la agricultura y que utilizan dichos pesticidas.

Integrantes de asociación Ciudadanos Hartos, piden que se resuleba el problema del agua y dejen de burlarse de los yucatecos

“Nosotros esperábamos que la secretaria nos informara que se está combatiendo esta contaminación, que sí se aplica la norma, que sí están enterados de la situación y preparan algún plan para combatir el problema, pero solo nos dijeron lo que se debió de haber hecho para evitar la contaminación y que no se hizo, sin darnos una ayuda para resolver el problema que es por todos a sabido que existe, por lo que consideramos una burla la respuesta que nos están dando, así nos queda claro que la Semarnat no está ni preocupada ni ocupada del medio ambiente, al menos no en Yucatán, lugar donde se supone están las oficinas federales de dicha secretaria y el secretario ni sus luces en el estado desde que tomo el cargo, lo cual deja mucho que pensar”

Recordó una declaración que hizo el actual secretario de la Semarnat Víctor Manuel Toledo al asumir el cargo, donde indica los megaproyectos (como el que promueven para sanear el manto acuífero de Mérida), dependerán de la voz de los científicos y de las comunidades.

“Ya tenemos el trabajo realizado por 12 investigadores de la UADY comandados por Pablo Polanco, con eso estamos ayudando para resolver el problema, solo falta que se sume el gobierno, pero al parecer que no le interesa el tema porque no hacen nada”

El informe que entregó la Conagua a los integrantes de la asociación con fecha del 16 de julio se menciona que desde 1995 a la fecha, se realizaron 3 mil 253 visitas de verificación, lo que equivale a 130 por año y a 10 por mes, también la construcción de 20 mil baños ecológicos provistos de biodigestor de alta eficiencia, y la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales provenientes de la elaboración del nixtamal y de la limpieza de sumideros, por parte de la Conagua y que clausuro las lagunas situadas en el área ubicada frente al CRIT entre otras cosas.