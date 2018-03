Semana Santa 2018: Cenotes de Yucatán la mejor opción para vacacionar

Cenotes de Yucatán

Un buen lugar para visitar durante estas vacaciones de Semana Santa es la comisaría de San Antonio Mulix, en Umán, municipio de Yucatán pues ofrece un atractivo natural imperdible como lo son los dos cenotes. Este lugar que a diario recibe visitas de turistas locales, nacionales y extranjeros, está a 45 minutos de la capital yucateca.

Una vez que se llegue al lugar, el visitante se debe registrar y pagar una cuota de recuperación de 25 pesos si es mexicano; si se es extranjero se debe pagar 50 pesos, y en el mismo lugar se puede rentar chalecos, bicicletas o el equipo de snorkel para practicar buceo, informó el comisario de la comunidad de Yucatán, Fidelino Tuyub.

Uno de los cenotes se llama X’batún y el otro se llama Dzonbakal, y ambos están autorizados para que la gente se bañe en esta Semana Santa, aunque con debida precaución, ya que lo recomendable es que todos los visitantes entren a los cuerpos de agua de Yucatán con chaleco salvavidas, entre otros aditamentos de protección.

Respecto al tema de la contaminación de los cenotes de Yucatán, el comisario dijo que no se ha detectado contaminación en los cuerpos de agua, y esto ha sido sustentado por personal de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), a través de pruebas en el agua, ‘pero hasta la fecha no ha arrojado contaminación alguna’.

A visitantes durante Semana Santa se les pide que utilicen bloqueadores biodegradables, esto para no contaminar el agua. Además, para fortalecer la cultura de no contaminación, se les pide a los turistas no introducir alimentos y bebidas, pues muchas veces las envolturas o las botellas son arrojadas en los cenotes de Yucatán.

Agregó que los cenotes de Yucatán son unidades de manejo y están certificados por la Semarnat, así como de la Conafor, lo cual se ha visto reflejado en los más de ocho años que el lugar ha estado abierto al público, aunque la telenovela ‘Abismo de pasión’, les dio más publicidad para ser visitado en Semana Santa.