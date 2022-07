Seis niños estafados de Yucatán lograron viajar a Tijuana con donativos

Luego de que los padres de 11 niños de Yucatán fueran estafados por un sujeto, seis niños lograron viajar a Tijuana con la ayuda de donativos.

Como mencionamos en La Verdad Noticias, 11 menores de diferentes municipios de Yucatán fueron engañados por un hombre quien les prometió boletos de avión para viajar a Tijuana al torneo nacional, sin embargo días previos al viaje, se enteraron que no les entregarían los boletos.

Los padres defraudados presentaron una denuncia en contra de Ariff Vázquez Can, quien es dos veces medallista parapanamericano. Este hombre fue detenido y acusado de presunto fraude por no cumplir con la entrega de boletos al equipo yucateco de béisbol de la categoría 5-6.

El hombre que presuntamente estafó a los menores es un reconocido deportista.

Este equipo formaría parte en el Campeonato Nacional de la especialidad de las Ligas Infantiles y Juveniles de Béisbol de la República Mexicana, en Tijuana durante este fin de semana.

Los padres de familia le compraron los boletos a la Agencia de Viajes ‘Domoz Travel and Marketing’, propiedad de Vázquez Can, quien no entregó los boletos, ni las reservaciones, rompiendo así la ilusión de 11 menores que dedicaron tiempo de esfuerzo y entrenamiento para participar en la justa.

Como informamos en otras noticias de Yucatán, los padres de familia emprendieron una campaña para recaudar dinero para que los pequeños viajaran, ya que se habían quedado sin dinero y recursos.

Seis niños lograron viajar con donativos

Los menores no sabían que habían sido víctimas de una estafa.

El entrenador de los pequeños, Alejandro Mérida fue una de las personas que pidió ayuda a su contactos para recaudar el dinero para comprar los boletos.

‘Fuimos engañados y estafados con boletos de avión que nunca fueron entregados y estamos a dos días de participar en el nacional de Tijuana’.

Afortunadamente con la donación de varios habitantes del municipio de Motul, seis niños beisbolistas originarios de esa comunidad lograron recaudar el dinero completo para comprar sus boletos y viajar a Tijuana.

