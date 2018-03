Seguir sirviendo a la gente: Sahuí

Asegura Mauricio Sahuí Rivero que desde su fundación Juventud y Educación, así como funcionario en Sedesol su compromiso ha sido siempre ayudar. Sostiene que vigilará que programas de la dependencia no sean botín electorero.

El Secretario de Desarrollo Social en el estado, Mauricio Sahuí Rivero, dijo durante su visita a la Mesa de Redacción del Diario La Verdad de Yucatán, que desde antes de ser funcionario ha trabajado para ayudar a los jóvenes, por lo que creó la fundación “Juventud y Educación” a través de la cual se han otorgado becas en universidades particulares a más de 10 mil jóvenes. Por otra parte, recalcó que como titular de la Sedesol no permitirá que los programas de la dependencia sean vistos como botín electorero con miras a los comicios del 2018. Sahuí Rivero reconoció que le gustaría ver su nombre en las boletas electorales del próximo año compitiendo por la gubernatura del Estado, si el Partido Revolucionario Institucional lo postula y la gente se lo pide, aunque por el momento dedicará su tiempo al cumplimiento de los 17 programas que tiene bajo su cargo como titular de Sedesol.Mis padres son profesores y yo también formé parte de la docencia, impartiendo clases durante 8 años. Posteriormente, ya como servidor público y durante mi gestión como diputado local, muchas personas me pedían una recomendación para que sus hijos ingresaran a una universidad. A iniciativa de un grupo de jóvenes comenzamos impartiendo cursos propedéuticos y la primera vez acudieron 50 jóvenes; luego fueron 300 y el año pasado llegaron a 4,300. Tenemos una planta de más de 100 profesores para dar los cursos a estos jóvenes. La fundación nació hace seis años y a la fecha hemos apoyado a más de 10 mil estudiantes.Este tipo de cursos cuesta entre cinco mil y hasta 15 mil pesos, pero en la Fundación son totalmente gratuitos. Lo único que tienen que hacer los jóvenes es inscribirse en tiempo y forma cuando lanzamos la convocatoria que es por el mes de noviembre y diciembre, ya que las inscripciones comienzan en enero.Mira, hay una realidad en el país y en el estado. De cada 10 aspirantes a nivel licenciatura solamente 4 ingresan, pero no por desconocimiento o porque hayan reprobado, sino por cuestiones de cupo en las instituciones educativas. Así es como surge la idea de firmar convenios con universidades particulares para que les den becas a los jóvenes, el año pasado se otorgaron 800 becas a igual número de muchachos en las 14 universidades con las que tenemos convenio desde hace cinco años. ¿Cómo se logra dividir el tiempo entre la fundación y sus compromisos como secretario de Desarrollo Social, en donde hay que dar seguimiento a 17 programas? Bueno, en realidad es por el compromiso de servir a la gente, de poder ayudar. Todos los programas son importantes, pero hay uno que en verdad me apasiona y es el de los Consejos Comunitarios, porque una pequeña acción puede ser una gran solución. Sobre todo en esas zonas rurales en donde hay muchas carencias y tenemos que mirar hacia esa parte de la población, no podemos ser indiferentes a esa realidad.