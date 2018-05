Sectas, brujos y curanderos avanzan sin control en Mérida

Chamanes en Mérida Yucatán

Las sectas y charlatanes han avanzado rápidamente en Yucatán en los últimos años, muchas de ellas en el sur de Mérida y comunidades alejadas de las cabeceras municipales, muchas de ellas sin reconocimiento ni personalidad jurídica, en busca de estafar o solamente obtener recursos de sus miembros.

Además, están los chamanes, curanderos y brujos que se instalan en el centro de Mérida y municipios alejados de la capital, que se instalan por temporadas y desaparecen. Incluso, se han documentado cinco estaciones de radio “pirata” en el estado que difunden los “servicios” de los “sanadores”: dos en Mérida, y a una en Valladolid, Tizimín y Tekax, los cuales funcionaron con un transmisor, una antena y un mástil.

No se ha tomado en cuenta en las plataformas de ningún aspirante a algún cargo de elección popular alguna solución para frenar estas estafas, ejercer mayor vigilancia, e incluso proponer algún protocolo para evitarlas.

Chamanes en Mérida

Oficialmente en Yucatán existen 167 asociaciones religiosas, que se dividen en Pentecostés, Cristianas, Bautista, Presbiteriana, Católica, Evangélica, Ortodoxa, Apostólica, Adventista, Misioneras, Bíblica y Franciscana con personalidad jurídica, asegura la titular de la Subdirección de Asuntos Religiosos del Gobierno del Estado, María Elizabeth Vargas Aguilar.

Hay otras, como “Guerreros de la luz” y algunas que se catalogan de autoayuda, que piden recursos a sus integrantes, pero se ignora si carecen de registro.

Para que una agrupación sea considerad como grupo religioso en Yucatán debe obtener su registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación, en los términos de la ley de asociaciones religiosas y culto público.

El último grupo religioso aprobado para el estado fue el de las “Siervas de María, ministras de los enfermos”, en Mérida.

Religiones en Mérida

La devoción a la llamada Santa Muerte en Mérida no tiene registro y no está en el catálogo de doctrinas, como asociación religiosa de la Secretaría de Gobernación, por lo tanto no es reconocida como religión.

Para obtener el registro constitutivo los principales requisitos son: No tener fines de lucro, respetar a los cultos y doctrinas ajenos a su religión, así como fomentar el diálogo, la tolerancia y la convivencia.

Los representantes y ministros de culto de las asociaciones religiosas deberán ser mayores de edad.

Los ciudadanos mexicanos que ejerzan el ministerio de cualquier culto no podrán ser votados para puestos de elección popular.

Tampoco podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna.

El Pbro. Jorge Martínez Ruz, Vocero de la Arquidiócesis de Yucatán, opina de la aparición de sectas que “desde tiempos de Jesús, y con el magisterio de la misma Iglesia se ha promovido mucho la unidad. Por lo tanto, que haya grupos que se dividan o que se formen, es una cosa penosa, porque la división nos separa”.

Puso como ejemplo el culto a la Santa Muerte: “Muchas veces la gente dice es lo mismo que la religión católica, pero no es lo mismo. Hay que tener en cuenta que por ejemplo la creencia en la Santa Muerte es una cosa contraria a la fe cristiana”.

“Nosotros creemos que Jesús resucitó, y ese otro grupo está hablando a favor de la muerte, y son dos cosas que no son compatibles. Lo importante es que cada quien esté atento a lo que cree, a conocer”, expresó.

Las colonias Plan de Ayala Sur y Ampliación Plan de Ayala Sur albergan a la mayoría de sectas que operan en Yucatán debido a que son las que más se les han acercado.

En el lugar se pueden observar templos de Testigos de Jehová y el de Cristo La Esperanza, entre otros.

Templos en Mérida

Una integrante de este templo comentó que durante las actividades los jóvenes de Mérida realizan varias dinámicas dirigidas al amor y respeto entre la familia y la comunidad, y que los han ayudado a dejar los vicios.

Sin embargo, indican que ahí dan sus “diezmos” y tienen una disciplina muy fuerte hacia la iglesia, al igual que hacen los mormones, que tienen iglesias lujosas y no permiten tomar café, recibir transfusiones de sangre, beber licor, e incluso, ir al cine o a fiestas.