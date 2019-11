Secretaria de Turismo hizo funcionario a su antigüo cliente

La Secretaria de Fomento Turístico, Michelle Fridman Hirsch, lejos de dar resultados y aumentar la llegada de visitantes a Yucatán, se ha dedicado a pagar favores, ya que su actual subsecretario Carlos Javier Ávila Pedraza fue cliente de su agencia Eme Media Com hace cinco años, cuando fungió como secretario de turismo de Michoacán.

Así lo dio a conocer la diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Milagros Romero Bastarrachea, quien agregó que al paso del tiempo, cuando Mauricio Vila Dosal nombra Secretaria de Fomento Turístico a Michell Fridman, ella contrata a Ávila Pedraza como su brazo derecho, ya que tiene maestría en Gestión de las Tecnologías de la Información y es Ingeniero Civil por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Recordó que a finales de marzo de 2015, el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero designó a Carlos Ávila Pedraza como secretario de Turismo de Michoacán, en sustitución de Roberto Monroy García, con quien ya tenía vínculos la funcionaria.

La diputada agregó que entre las cuentas que Michell Fridman ha manejado como casos de éxito, destaca el estado de Michoacán, entidad con la que tiene vínculos desde hace por lo menos cinco años, ya que el 6 de enero de 2014 en la página de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Ejecutivo del Estado de la Sectur de Michoacán.

En el rubro de gastos de representación aparece un gasto por 989 pesos, “por concepto del pago de la factura número 9297, servicio de alimentación en comida-reunión de trabajo con Michelle Fridman de la empresa Eme Media Com, el día 6 de enero del presente año”.

Agregó que en 2008, Michell Fridman se convierte en la fundadora y directora de la agencia de relaciones públicas Eme Media Com, dedicada a la promoción de proyectos turísticos en México.

Según una ficha técnica, el alcance de Eme Media Com, con oficinas en ciudad de México y San Antonio Texas, abarca otras ciudades como New York, Madrid, Chicago, Miami, Quito, Bogotá y Morelia.

MUCHO RUIDO, POCAS NUECES

Romero Bastarrachea agregó que “por muchos títulos que ostenten lo que esperamos y no vemos, son resultados, ya que no se necesita ser especialista para saber que si quieres vender un destino turístico tienes que conocerlo y sentir arraigo con sus tradiciones y sus costumbres. Yo me pregunto ¿cómo pueden promover a una entidad, si no conocen el sentir de su gente?”.

Enfatizó que el gobierno de Mauricio Vila Dosal debe tomar cartas en el asunto para evitar el derroche de recursos, ya que lejos de a

catar su política de hacer más con menos dinero, la Secretaria de Fomento Turístico, Michell Fridman Hirsch, continúa gastando a manos llenas, esta vez con su visita a Londres, Inglaterra, país al que asistió el año pasado también con el subsecretario Carlos Javier Ávila Pedraza, con motivo del WTM World Travel Market.

No estamos en contra de la promoción turística, sino de la forma y la falta de sensibilidad, pues lejos de acatar la política de austeridad se utilizan los recursos a manos llenas.

INSISTENCIA DE LEGISLADORES

Advirtió que los legisladores insistirán con el gobernador Mauricio Vila Dosal para que se ofrezcan resultados, ya que la gente votó por él y le ha brindado su confianza. Y así como designó a la funcionaria que le pida prudencia, ya que lo deja mal con sus actitudes.

Recordó que luego de los señalamientos realizados en la máxima tribuna de Yucatán, quedó al descubierto la “preferencia” de la Secretaria de Fomento Turístico hacia una empresa que se ha llevado varios millones de pesos en adjudicaciones directas y sospechosas, en referencia a Magnos Comercialización de Entretenimiento S. de R.L. de C.V., propiedad de los hermanos Brenda y Samuel Salayandía Jiménez.

Ahora tenemos en puerta la edición 2019 del Festival Internacional de la Trova con figuras internacionales, lo cual es muy valioso en materia cultural, pero pediremos a la Auditoría del Estado que vigile minuciosamente a las empresas que se les den los contratos, para no ser cómplices de malos manejos.

EXCESOS

Apenas el pasado 30 de octubre, la legisladora Romero Bastarrachea, habló de los excesivos costos que se desembolsaron por la participación del Estado de Yucatán en el Tianguis Turístico en Acapulco este año, que ascendieron a 13 millones 292 mil 944 pesos.

Señaló que Michelle Fridman contrató a tres empresas que ofrecieron servicios de montaje y desmontaje de stand, banquete y diseño, producción, logística y operación, entre estas firmas se encontaba Magnos Comercialización de Entretenimiento, la cual está relacionada a presunto desvío de recursos estimados en 100 millones de pesos, en el entonces gobierno de Graco Ramírez, en Morelos.

Milagros Romero Bastarrachea, cuestionó que la secretaría de Fomento Turístico de Yucatán haya contratado a esa empresa para diversos eventos realizados en el transcurso del año, por los que se le ha pagado 15 millones 222 mil pesos.

“Tenemos a una secretaria que contrata en adjudicación directa millonarios contratos para una empresa cuestionada por inflar desmesuradamente montos de contratación” acusó entonces.

Lo que valió la intervención de la Controlaría de Yucatán, y la subsecuente cancelación de contratos a favor de Magnos Comercialización de Entretenimiento, pero ahora la dependencia debe poner lupa a las acciones de la secretaria Fridman porque no es solo una empresa favorecida sino que en su lista de proveedores hay otras que se han visto beneficiadas con la adjudicación directa de contratos millonarios.