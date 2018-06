Se van a paro docentes de la UPN en Yucatán

UPN Yucatán

Administrativos y académicos se reunieron ayer en la Universidad Pedagógica Nacional para hacer un paro de horas porque no han dado respuesta a la serie de demandas que le entregaron a la Secretaría de Educación el 5 de junio.

Macedonio Martín Hu, Secretario General de la Delegación D262 de la sección 33 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien planteó que el motivo es la nula contestación a sus derechos, estuvo acompañado por representantes de sindicatos e instituciones.

Entre ellos se encontraba Fernando Yama, delegado regional de la Universidad Autónoma de Chapingo; Pablo Duarte de la ULT Frente Amplio Social; Elvia Gilbón, CNTE Jubilados Yucatán; Elia María Cohuo del FAY; José Guillermo Oca Avilés de la Federación de Jóvenes Comunistas y la sección Juvenil del frente Activista Yucatán.

Después de pegar varias pancartas en el lugar, se indicó que fue el 15 de este mes cuando se reunieron con el licenciado Delio Peniche Novelo, Secretario de educación y en una plática muy cordial, les prometió estudiar los puntos, así como resolver las situaciones que esté en sus manos.

“Pero hasta hoy no hemos tenido una respuesta”, comentó el señor Macedonio Martín.

Los puntos que tocaron del documento presentado está que el personal administrativo, no se le ha cumplido una homologación con sus demás compañeros de otras unidades, por ejemplo, la que se encuentra en Ciudad de México y se le nombró “Acusco”. “Es la instancia responsable para atender toda la serie de demanda de los trabajadores, pero qué sucedió, para que nosotros no estuviéramos desamparados, en el Gobierno de Federico Granja Ricalde, se firmó un acuerdo, el 7. Ahí se estableció que todos los logros que obtuvieran los empleados de Acusco, se les haría válida a los que están en las demás unidades”, dijo el secrretario Martín Hu.

Este es el instrumento legal y principal que utilizan para hacer sus planteamientos, entre ellos, las convocatorias para otorgarle una base al personal académico. “Hace más de cinco años que no se realiza una convocatoria, pero las plazas que nosotros estamos demandando son aquellas asignadas y que están presupuestadas para ser basificadas, son entre 10 y 15; reconocemos que son de contrato”.

50 académicos son los que laboran en la escuela y 30 aproximadamente son los que tienen base, los demás se encuentran bajo un contrato.

En el documento que tenían a mano, también se menciona que se firmaron las minutas de negociación nacional correspondientes a los periodos 2009-2011, 2011-2013, 2013-2015 y 2015-2017, y las cuales el Gobierno del Estado no ha respetado y mucho menos pagado. “Se firman y es aquí en Yucatán que no se le dan el debido seguimiento, no se respeta y mucho menos se pagan las prestaciones económicas (al menos no las últimas)”, finalizó.

_Kattia Castañeda