“Se terminaron los días de angustia”, dice tía de Óscar Gabriel

Luego de cuatro meses de estar buscando a su sobrino en la ciudad de Mérida, el pasado jueves Eloísa Fernández Juárez pudo volver a tener contacto físico con Óscar Gabriel González Fernández, adolescente de 15 años quien estaba en calidad de desaparecido desde el pasado 12 de junio.

Entrevistada por La Verdad Noticias, un día después de haber recibido la custodia del menor de edad originario de Xalapa, Veracruz, reveló que lo primero que hizo al platicar nuevamente con Óscar Gabriel fue dejarle claro lo afortunada que es su familia por haberlo localizado.

“Eso es bien importante, porque hay muchas familias que tardan muchos muchos años y no encuentran a su familiar o lo encuentran en las peores condiciones que no quisieran, la verdad es que somos entre los pocos afortunados que tenemos de regreso a un familiar desaparecido”, expresó.

Eloisa agradeció a las autoridades involucradas en la búsqueda del menor de edad, quienes culminaron sus indagatorias en la ejecución de una orden de aprehensión contra Yesenia Noemí S.S. y una orden de cateo en su domicilio, donde mantenía oculto a su sobrino.

“Me siento mucho más tranquila porque se terminaron los días de angustia y de zozobra de no saber si mi sobrino se encontraba con vida y eso nos mantenía realmente mal (...) gracias a dios ya está con nosotros y la tranquilidad vuelve a la casa, vuelve a la familia”, añadió.

Manifestó que a cinco meses de haberlo visto por última vez en las instalaciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay), cuando el menor se encontraba bajo custodia del estado y en resguardo dentro de la Casa Hogar “Moisés”, su sobrino luce física y mentalmente diferente.

En ese sentido, explicó que el adolescente naturalmente tenía un color moreno cobrizo y a pesar de ser alto y flaco, su rostro era robusto. No obstante, ahora Óscar Gabriel está pálido y su nivel de delgadez es todavía mayor al que presentaba hasta abril de 2022.

En cuanto a lo emocional, comentó que el menor pasó una noche de tristeza y remordimiento por todo lo que pasó durante los últimos cuatro meses, lo cual trabajarán con acompañamiento psicológico para que supere la difícil situación que le tocará vivir en los próximos días.

“La situación nos ha llevado a un cambio drástico, incluso los mismos amigos, la misma familia nos dice que somos otras personas a las que conocían, esto fue un cambio para todos. A Óscar Gabriel le toca madurar con prontitud ante la situación y aprender a sobrellevar las situaciones difíciles”, abundó Eloisa.

Sobre el proceso de entrega y lo que le comentaron las autoridades luego de entregarle a su sobrino, la tía del adolescente detalló que mantendrá una custodia compartida con el Estado de Yucatán, por lo que estarán vigilando su salud mental y gestionarán el acompañamiento psicológico necesario que llevará en Tabasco.

Pide reformas

Yesenia fue imputada por el delito de desaparición forzada agravada

Eloisa reveló que aprovechando la presencia de la titular de la Prodennay, Teresita Anguas Zapata, quien acudió a entregarle personalmente a su sobrino, le recomendó poner “más atención” en casos similares a los que vivió la familia Fernández Juárez, pues fue un calvario desde el momento en el que les ocultaron la desaparición de su sobrino.

Asimismo, reclamó el hecho que dicha institución haya omitido realizar una averiguación previa antes de decidir si su hermana y su sobrino debían ser separados por la denuncia interpuesta por Yesenia Noemí, lo cual no debe repetirse en casos futuros.

“Hubo ‘N’ cantidad de omisiones, eso nos gustaría para todos los demás niños, que no llegar a cualquiera, que hemos visto que ese es el caso de Mérida, que tu vecino te puede acusar de algo y viene el DIF estatal y en lugar de hacer una investigación como debería de ser simplemente se lleva a los niños y eso no es lo correcto, no es que yo lo crea, es que no es lo correcto, que se hicieran varias reformas”, recalcó.

En respuesta, dijo que Anguas Zapata le aseguró que sí habrá acciones contra la Casa Hogar “Moisés” y enviarán a un visitador para corroborar la seguridad del lugar, cosa que debieron hacer desde el momento en el que comenzaron a enviar niños que se encontraban bajo su cuidado.

