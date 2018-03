Se realizará en Mérida casting para interesante proyecto cinematográfico

El destacado mimo yucateco, Pastor Góngora compartió en exclusiva una noticia muy importante: la realización de una película que iniciaría su filmación en el mes de abril en nuestro estado a cargo del prestigiado director italiano Claudio Del Punta, la cual requerirá de diversos actores y actrices con experiencia.

Este sábado 3 de marzo, se realizará el casting en el Centro Cultural Regional del Issste, que está en la ex penitenciaría, frente al Parque de la Paz, de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

Señaló que fue contactado por Ilse Morfin, la directora de casting para invitarlo a audicionar en el papel de shaman del grupo.

‘El director está buscando actores yucatecos plenamente, el director no quiere gente de fuera, quiere que sean yucatecos, actores, actrices, niños y danzantes mayas. Hay que provechar esta oportunidad porque el director dijo: ‘Si no encuentro los personajes que yo necesito para la película, me voy a otro estado’.

Esta película tengo conocimiento que se va a llevar a Europa, va a llevar subtítulos. Yo quiero invitar a la gente de Yucatán, de donde vengan, del sur, del norte, del poniente, si tienen conocimiento histriónico del arte escénico que vengan a tomarse una oportunidad, es muy interesante la experiencia. Me dolería que no se haga en Yucatán, que se haga en otro estado.