Se realiza con éxito se realiza el segundo foro democrático de Canaco Mérida

Con la participación de 20 de 21 candidatos a diputados federales y senadores, se realizó en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO SERVYTUR) de Mérida, el segundo Foro Democrático 2018, que registró una nutrida asistencia de sus socios.

En presencia de empresarios del comercio, servicios y turismo, los aspirantes de las coaliciones “Juntos haremos historia” de MORENA, PES y PT, de “Por México al frente”, del PAN y MC y de “Todos por México” del PRI, PVEM y PANAL”, se comprometieron a legislar en temas como fiscales, tarifas eléctricas, precios de combustibles, seguridad, así como gestionar recursos para diversos proyectos necesarios para el desarrollo del estado.

El presidente de la CANACO Mérida, Michel Salum Francis, destacó que el organismo empresarial tiene claro que la participación ciudadana en la democracia es el factor fundamental que da credibilidad a un proceso electoral, lo legitima y lo hace transparente, serio y propositivo.

Por ello, indicó que la tarea de legislar para establecer leyes de beneficio para la ciudadanía es el compromiso que deben asumir quienes hoy buscan llegar a una diputación federal o a la senaduría.

“Es importante que en este período de campaña escuchen, analicen y se comprometan a ser verdaderos representantes populares, quienes den voz los diferentes sectores de la sociedad en el Congreso de la Unión, en caso de ser favorecidos con el voto de los ciudadanos”, subrayó.

Michel Salum subrayó que con estos foros la CANACO Mérida contribuye con los candidatos a diputados federales y senadores en la creación de propuestas, que son realmente necesarias para los sectores económicos, y de gran beneficio para la sociedad, así como establecer un vínculo con quienes serán los próximos diputados federales y senadores.

Se espera que al momento en que asuman sus encargos, mantengan una dinámica de trabajo activa y coordinada en temas de interés para nuestros asociados y de beneficio general, anotó el líder empresarial.

CANACO Mérida, afirmó, integrará un comité y mesas de trabajo para ir analizando los avances de sus compromisos adquiridos, mediante el seguimiento y evaluación de sus acciones, y saber si están cumpliendo con sus promesas que están haciendo en este tiempo de campañas.

Al concluir el segundo Foro Democrático 2018, Michel Salum entregó a cada uno de los candidatos las propuestas que un comité especializado de esa cámara realizó, para que sean incluidas en sus planes de trabajo una vez que sean electos como legisladores federales.

Al foro asistieron el secretario Ejecutivo y la Consejera del IEPAC, Hidalgo Victoria Maldonado y María del Mar Trejo Pérez, el secretario de la CANACO Mérida, Armando Chapur Achach, así como Consejeros de este organismo empresarial.

Por la Coalición “Juntos haremos historia” asistieron los candidatos al Senado, Mariana Cruz Pool, Rogerio Castro Vázquez, así como los abanderados a diputados federales, del distrito I, Jazmín Villanueva Moo; II, Pablo Duarte Sánchez; III, Roger Aguilar Salazar; IV, Francisco Amaro Caballero, suplente de Antonio Peraza Valdez y V, Alejandra Novelo Segura.

De la Coalición “México al Frente” estuvieron presentes Raúl Paz Alonzo y Ana Rosa Payan Cervera, candidatos al Senado, y los abanderados de los distritos electorales federales del I, Manuel Argáez Cepeda; II, Pilar Santos Díaz; III, Cecilia Patrón Laviada; IV, Elías Lixa Abimerih y V, Sara Castillo Novelo.

De la Coalición “Todos por México” participaron Jorge Carlos Ramírez Marín y Verónica Camino Farjat, candidatos al Senado, así como los aspirantes a diputados federales de los distritos I, Jesús Vidal Peniche; II, María Esther Alonzo Morales; III, Crescencio Gutiérrez González y IV, Mary Tony Gasque López.

Las preguntas que contestaron los candidatos fueron:

¿Se compromete a generar iniciativas de ley para reducir gradualmente la tasa del Impuesto Sobre la Renta a las empresas y a los individuos a razón del 1% o más cada año durante 5 años?

¿Se compromete a legislar una deducibilidad del 100% de las prestaciones sociales de manera inmediata?

¿Se compromete a generar una iniciativa de ley para establecer un esquema de deducción acelerada en activos fijos para la expansión de la capacidad instalada de las empresas?

¿Se compromete a proponer iniciativas viables para reducir las tarifas eléctricas en el plano comercial?

¿Se compromete a generar una iniciativa de ley para la creación de un consejo fiscal independiente que dote a la política fiscal de una visión a largo plazo y controles institucionales tal como ya existe en 40 países y ha sido recomendado a México por organismos internacionales?

¿Se compromete a impulsar una verdadera reforma fiscal que amplié la base de contribuyentes y facilité la determinación del pago de contribuciones con una verdadera simplificación administrativa, para PYMES y grandes?

¿Se compromete a generar acciones para mejorar la seguridad, como son:

Tipificar como delito grave el robo al comercio y el allanamiento de morada.

Tipificar el perjurio ante las autoridades como delito grave.

Generar un programa de capacitación a todas las fiscalías y órganos que intervienen como son policías federales, estatales, municipales, jueces y magistrados en el proceso penal para la impartición de justicia y no dejar libre a delincuentes.?

¿Se compromete a gestionar una iniciativa de ley para lograr la autorización del presupuesto para el Proyecto del gasoducto de Tuxpan a la ciudad de Mérida para el abastecimiento del gas natural?

¿Se compromete a generar una propuesta de ley para eliminar el impuesto extraordinario del 10% por la repartición de dividendos, ya que, de origen, la empresa pago los impuestos de dicha erogación?

¿Se compromete a generar una iniciativa de ley para que los pagos a proveedores y acreedores atrasados del año anterior o ejercicios anteriores se realicen tomando recursos del gasto corriente presupuestados del año en curso o de partidas extraordinarias, con el objeto de no tomar flujo no presupuestado para solventar deudas de años anteriores ya que de otra forma generan un boquete financiero en el año presente ya que son erogaciones no presupuestadas?