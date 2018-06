Se quejan en Yucatán por varios abusos policíacos

A pesar de que Yucatán se ostenta como el estado más seguro del país, y que la propia Policía Estatal se jacta de ello, esta dependencia, es la que más quejas tiene por violación a los derechos humanos del mes de enero y a mayo del presente año, así lo aseguró la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey).

Lo anterior lo corrobora un documento, en donde se explica que hasta el último día de mayo se habían reportado 125 quejas en Mérida, por ciudadanos señalando a éstas autoridades como los responsables de violaciones derechos humanos.

De estas denuncias, 65 estaban dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) (poco más de la mitad de las inconformidades ciudadanas), 13 a la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (Segey), 12 a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán, 10 a la Policía Estatal Investigadora, cuatro a la Policía Municipal de Kanasín, otras cuatro a la Secretaría de Salud, tres al Ayuntamiento de Kanasín, dos quejas al Ayuntamiento de Mérida, dos a la Dirección de Transporte de Yucatán, entre otras tantas dirigidas a diferentes Policías Municipales y Ayuntamientos de Yucatán.

Esto por hechos violatorios, como: prestación indebida del servidor público (109), por detenciones arbitrarias (85), lesiones (72), amenazas (32), robo (24), retención ilegal (23), violación a los derechos del niño (19), allanamiento de morada (18), trato cruel, inhumano o degradante (17), entre otros ilícitos que vulneran los derechos humanos de los ciudadanos yucatecos.

De las 125 denuncias que se han registrado y ha tomado nota la Codhey, algunas con más de un agraviado, 159 corresponden a hombres y 84 a mujeres. De estas mismas 125 quejas, 19 hombres y 20 mujeres de 1 a 17 años son los afectados; 126 hombres y 37 mujeres afectados son de 18 a más de 60 año.

Es de destacar que Grupo Editorial La Verdad platicó con una persona agraviada, residente de San José Tecoh. El “Mike” aseguró que hace una semana exactamente fue detenido por cuatro elementos de la SSP en el interior de su casa de manera arbitraria y sin que haya cometido ningún delito.

“La verdad estaba tomando con unos amigos en mi casa, pero no estábamos haciendo nada. Estábamos escuchando música y platicando afuerita; y en un momento dado, no sé si por cómo nos vemos o no sé, pero llegaron dos camionetas antimotines y nos dijeron que nos iban a llevar. Nos metimos, y seguimos tomando tranquilos, pero pasaron como dos horas y regresaron y nos dijeron desde afuera ‘se los dijimos’, y entraron, patearon la puerta y nos sacaron. Estaba mi esposa y mi hijo de tres años, estaban asustados. Así que mejor nos subimos por las buenas, pero de todas formas nos golpearon. Al final no hubo motivo de que nos detuvieran, y salimos a las 24 horas que por tomar en la calle, pero no es cierto, porque hasta mi esposa lo vio y ella vio que estábamos tranquilos. Son tremendos. Ya arriba, mientras nos llevaron, solo nos decían que porque parecíamos ladrones nos llevaron, pero no nos comprobaron nada, solo por gusto nos llevaron o no sé si por llevar detenidos le dan comisión o les pagan más, pero eso está mal. Mientras perdí mi trabajo, porque al día siguiente no fui y me sacó mi patrón”, agregó.