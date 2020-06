Se perderían en Yucatán hasta 120 mil empleos a causa del Covid-19

El Instituto Mexicano de Ejecutivo de Finanzas (IMEF) informó que a causa de la pandemia de coronavirus y dependiendo de las condiciones y reactivación económica de Yucatán, se perderán de entre 100 y 120 mil puestos de trabajo en el estado.

El líder del Consejo Directivo de IMEF Yucatán, José Antonio Silveira Bolio, aseguró que la recesión económica, producto de la emergencia sanitaria, causará un decrecimiento de entre un 7 y 13 por ciento en el estado.

Silveira Bolio explicó que las siguientes semanas serán cruciales para establecer el alcance del impacto económico que recibirá nuestro estado cuando se alcance una recesión económica de hasta un 5 por ciento.

Dijo que Yucatán resentirá las condiciones económicas que está sufriendo el país y que este año la caída en aspectos comerciales y servicios para el estado supere al menos 5%, lo que representa un escenario dramático y la posibilidad de una recuperación lenta y complicada que podría iniciar en 2021.

El coronavirus daña significativamente la economía

Señaló que la pandemia ha puesto un daño significativo a las economías del mundo que resienten caídas importantes, y aseguró que México sufrirá aún más, debido a la falta de apoyo del gobierno federal que no ha aplicado recursos ni proyectos estratégicos.

Dijo que el comercio y los servicios donde se incluye al turismo, tendrán los peores momentos ante la falta de opciones y la reapertura paulatina en la reactivación económica, incluso cree que habrá empresas que no abrirán nuevamente.

Compartió que los reportes confirman que empresas que cerraron durante la emergencia sanitaria ya no volverán y por ello el gobierno ha estimado una pérdida de empleos de entre 50 y 80 mil empleos.

Señaló que las cosas podrían ser peor si no se reactivan los sectores y no se regresa de manera gradual y sistemática a las condiciones de reapertura económica ya que muchas empresas que logren abrir no sobrevivirán mucho tiempo sin ventas.

El horizonte es muy complicado para Yucatán y si bien, la vocación económica del estado es el comercio y los servicios, será importante establecer e incluir otros factores, como el turismo médico y la generación de empresas de insumos de distribución.